جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي

أعلن الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب عن نتائج مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى جامعة المنوفية والتي أقيمت بكلية الحاسبات والمعلومات ونظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة الطلاب من جميع كليات الجامعة.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور حاتم عبد القادر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة ، والدكتورة أسماء شرف أستاذ اللغة الإنجليزية بقسم أصول التربية بكلية التربية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وأشار عبدالباري إلى حرص جامعة المنوفية على تعزيز المهارات بين جميع طلابها وتكريم المتميزين علميًا، وثقافيًا، وأخلاقيًا ، ورياضيا، مؤكداً على أهمية مسابقة الطالب المثالي لأنها تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة.

وعلى مستوى مسابقة الطالب المثالي أعلن عبدالباري عن فوز الطالب إبراهيم عماد بالفرقة الثانية بكلية الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، والطالب أحمد سمير ضاحي بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثاني، الطالب سامر هيثم محمود بالفرقة الرابعة كلية الآداب بالمركز الثالث، والطالب عمر احمد جلال بالفرقة الرابعة كلية الطب بالمركز الرابع، والطالب يوسف احمد محمد بالفرقة الخامسة كليه الطب بالمركز الخامس، وعلى مستوى مسابقة الطالبة المثالية.

وفازت الطالبة سندس محمد أبو سعده الطالبة بالفرقة الخامسة كلية طب الأسنان بالمركز الأول، والطالبة إيمان فايق احمد بالفرقة الخامسة كليه طب الأسنان بالمركز الثاني، والطالبة سهيا محسن عبد السلام بالفرقة الخامسة كلية الطب بالمركز الثالث والطالبة رحمة جابر سعيد الفرقة الثالثة بكلية الهندسة الإلكترونية بالمركز الرابع، والطالبة رحاب حسام عمر الفرقة الثالثة كلية.