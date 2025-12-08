قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
مروة فاضل

أعلن الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية  لشئون التعليم والطلاب عن نتائج مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى جامعة المنوفية والتي أقيمت بكلية الحاسبات والمعلومات ونظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة الطلاب من جميع كليات الجامعة.

 وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور حاتم عبد القادر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور إسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة ، والدكتورة أسماء شرف أستاذ اللغة الإنجليزية بقسم أصول التربية بكلية التربية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وأشار عبدالباري إلى حرص جامعة المنوفية على تعزيز المهارات بين جميع طلابها وتكريم المتميزين علميًا، وثقافيًا، وأخلاقيًا ، ورياضيا، مؤكداً على أهمية مسابقة الطالب المثالي لأنها تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة.

وعلى مستوى مسابقة الطالب المثالي أعلن عبدالباري عن فوز الطالب إبراهيم عماد بالفرقة الثانية بكلية الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول، والطالب أحمد سمير ضاحي بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثاني، الطالب سامر هيثم محمود بالفرقة الرابعة كلية الآداب بالمركز الثالث، والطالب عمر احمد جلال بالفرقة الرابعة كلية الطب بالمركز الرابع، والطالب يوسف احمد محمد بالفرقة الخامسة كليه الطب بالمركز الخامس، وعلى مستوى مسابقة الطالبة المثالية.

وفازت الطالبة سندس محمد أبو سعده الطالبة بالفرقة الخامسة كلية طب الأسنان بالمركز الأول، والطالبة إيمان فايق احمد بالفرقة الخامسة كليه طب الأسنان بالمركز الثاني، والطالبة سهيا محسن عبد السلام بالفرقة الخامسة كلية الطب بالمركز الثالث والطالبة رحمة جابر سعيد الفرقة الثالثة بكلية الهندسة الإلكترونية بالمركز الرابع، والطالبة رحاب حسام عمر الفرقة الثالثة كلية.

المنوفية جامعة المنوفية اخبار محافظة المنوفية الطالب المثالي التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

الاستيراد

الملواني: التحديات البشرية تعوق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي

دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو 

دفع العمل بمشروعات الطرق بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينتي حدائق أكتوبر و15 مايو

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد