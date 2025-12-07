نائب محافظ المنوفية يعقد اجتماعاً لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الإستثمارية 2025 /2026 بنطاق المراكز والمدن وتقديم الدعم اللازم و الوقوف علي نسب الإنجاز بكافة القطاعات الخدمية والتنموية للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة وإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات.

عقد محمد موسى نائب المحافظ اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف الحالي ومناقشة نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،المستشار القانوني ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة الاستراتيجية والشئون المالية بالديوان العام، عدد من ممثلي الشركات المنفذة.

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية والإجراءات المتبعة في آليات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لضمان نهو كافة الأعمال المستهدفة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية ومدي الالتزام بكافة المواصفات الفنية وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة وتحقيق المستهدف للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم نائب المحافظ اجتماعه بالتأكيد علي أن محافظ المنوفية يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع والمشروعات الجديدة المستهدفة لخدمة أهالي المحافظة ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية فضلاً عن ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات واعداد تقارير أول بأول بالموقف لاتخاذ اللازم.