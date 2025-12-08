نائب رئيس جامعة المنوفية يكرم لجنة تحكيم مهرجان العروض المسرحية بكليات الجامعة

كرم الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب لجنة تحكيم مهرجان العروض المسرحية لكليات جامعة المنوفية، والذي نظمته إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بمشاركة كليات الاقتصاد المنزلي والهندسة والآداب والزراعة والإعلام والتجارة والطب.

وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة وفاء الحكيم، والدكتور محمد عبد المنعم أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة الإسكندرية، والمخرج المسرحي أحمد عباس.

وأقيمت فعاليات المهرجان تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والمهندسة أشواق النعماني مدير إدارة النشاط الفني.

أشار عبدالباري إلى دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية واكتشاف مواهب طلابها ودعم قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكداً على أهمية النشاط المسرحي الجامعي والذي يسهم بكل أشكاله وأنواعه في خلق أجيال إيجابية تخدم المجتمع، ويعمل على بناء الحس الفكري والجمالي في نفوس الطلاب، وينمي عملية التذوق الفني لديهم، مما ينعكس ذلك إيجابًا على المجتمع .