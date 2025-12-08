قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة المنوفية يكرم لجنة تحكيم مهرجان العروض المسرحية بكليات الجامعة

نائب رئيس جامعة المنوفية
نائب رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

 كرم الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب لجنة تحكيم مهرجان العروض المسرحية لكليات جامعة المنوفية، والذي نظمته إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بمشاركة كليات الاقتصاد المنزلي والهندسة والآداب والزراعة والإعلام والتجارة والطب. 

وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة وفاء الحكيم، والدكتور محمد عبد المنعم أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة الإسكندرية، والمخرج المسرحي  أحمد عباس. 

وأقيمت فعاليات المهرجان  تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والمهندسة أشواق النعماني مدير إدارة النشاط الفني.

أشار عبدالباري إلى دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية واكتشاف مواهب طلابها ودعم قدراتهم، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكداً على أهمية النشاط المسرحي الجامعي والذي يسهم بكل أشكاله وأنواعه في خلق أجيال إيجابية تخدم المجتمع، ويعمل على بناء الحس الفكري والجمالي في نفوس الطلاب، وينمي عملية التذوق الفني لديهم، مما ينعكس ذلك إيجابًا على المجتمع .

جامعة المنوفية المنوفية اخبار جامعة المنوفية العروض المسرحية تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

روني

واين روني ينتقد محمد صلاح بعد أزمة جلوسه على الدكة في ليفربول

منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن ضمن منافسات كأس العرب

شاهد.. منتخب مصر يظهر بالقميص الأبيض في مواجهته أمام الأردن

حامد حمدان

وكيل حامد حمدان يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع اللاعب

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد