إحالة فني تنظيم إلى النيابة الإدارية في المنوفية

قرر فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور، في محافظة المنوفية، إحالة فنى تنظيم الى النيابة الإدارية.

جاء ذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفته القواعد المنظمة للعمل.

وأكد رئيس المدينة، أن القرار يأتى فى اطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والتصدى بكل حزم لاى تقصير أو إخلال بمتطلبات الوظيفة العامة.

كما أجرى رئيس مركز ومدينة الباجور جولة صباحية، تابع من خلالها أعمال قطاع المشتل بالجهة القبلية، وذلك من خلال متابعة أعمال ري الحدائق والمساحات الخضراء المزروعة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال قطاع تحسين البيئة، من خلال الدفع برفع معدلات النظافة العامة بميدان النصب التذكاري، ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات، والعمل على تحسين مستوى الأداء، بما يحقق الصالح العام ويعكس الصورة الحضارية للمدينة.