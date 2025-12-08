قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة فني تنظيم إلى النيابة الإدارية في المنوفية

رئيس مدينة الباجور
رئيس مدينة الباجور
مروة فاضل

قرر فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور، في محافظة المنوفية، إحالة فنى تنظيم الى النيابة الإدارية. 

جاء ذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفته القواعد المنظمة للعمل. 

وأكد رئيس المدينة، أن القرار يأتى فى اطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والتصدى بكل حزم لاى تقصير أو إخلال بمتطلبات الوظيفة العامة. 

كما أجرى رئيس مركز ومدينة الباجور جولة صباحية، تابع من خلالها أعمال قطاع المشتل بالجهة القبلية، وذلك من خلال متابعة أعمال ري الحدائق والمساحات الخضراء المزروعة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال قطاع تحسين البيئة، من خلال الدفع برفع معدلات النظافة العامة بميدان النصب التذكاري، ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات، والعمل على تحسين مستوى الأداء، بما يحقق الصالح العام ويعكس الصورة الحضارية للمدينة.

المنوفية محافظة المنوفية إحالة للتحقيق النيابة الادارية الباجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

ترشيحاتنا

العديسي

تضامن الوادي الجديد تحرر 103 أسر من قيود الديون بإجمالي 4.5 مليون جنيه

انطلاق المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح في الأقصر ضمن مبادرة "ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني الأقصر

انطلاق المرحلة الثانية من تسليم تقاوي القمح في الأقصر ضمن مبادرة "ازرع"

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يشدد على الالتزام بالزي الموحد ويستمع لمقترحات الطلاب

بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد