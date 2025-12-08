قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
محافظات

تحرير جنح بالمنوفية بعد ضبط 500 كرتونة سمن وزبد دون مستندات وطن عسل مجهول الهوية

حملات تموينية
حملات تموينية
مروة فاضل

شنت مديرية التموين في محافظة المنوفية حملة من مفتشى الادارة التموينية بمركز قويسنا. 

واسفر المرور عن تحرير  ٥  محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين،  ٣ محاضر  عدم إعطاء بون،  ٢ محضر  تصرف فى عدد ١٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء. 

كما تم تحرير جنحة  ضد المسئول عن مصنع لإنتاج الزبدة  لحيازته كمية قدرها عدد ٣٠٠ صفيحة سمنة زنه ١١كيلو وكذلك  ٢٠٠ كرتونة  زبدة  زنة الكرتونة ٢٥كيلو وذلك لعدم وجود المستندات الدالة على مصدر الشراء. 

 كما تم تحرير جنحة ضد المسئول عن مخزن مواد غذائية  لحيازتة كمية قدرها  ١٠٠٠ كيلو ( طن) عسل اسود خام مجهول المصدر. 

وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تموين المنوفية حملات تموينية

