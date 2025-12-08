تحرير جنح بالمنوفية بعد ضبط 500 كرتونة سمن وزبد دون مستندات وطن عسل مجهول الهوية

شنت مديرية التموين في محافظة المنوفية حملة من مفتشى الادارة التموينية بمركز قويسنا.

واسفر المرور عن تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ٣ محاضر عدم إعطاء بون، ٢ محضر تصرف فى عدد ١٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء.

كما تم تحرير جنحة ضد المسئول عن مصنع لإنتاج الزبدة لحيازته كمية قدرها عدد ٣٠٠ صفيحة سمنة زنه ١١كيلو وكذلك ٢٠٠ كرتونة زبدة زنة الكرتونة ٢٥كيلو وذلك لعدم وجود المستندات الدالة على مصدر الشراء.

كما تم تحرير جنحة ضد المسئول عن مخزن مواد غذائية لحيازتة كمية قدرها ١٠٠٠ كيلو ( طن) عسل اسود خام مجهول المصدر.

وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.