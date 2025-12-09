محافظ المنوفية : استحداث وحدة لجراحات القلب بمستشفى الصدر

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن استحداث وحدة جديدة لجراحات القلب والصدر بمستشفي صدر منوف ، كأول صرح طبي متميز بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة والمساهمة في إنهاء قوائم الانتظار ، وذلك بالمشاركة المجتمعية للارتقاء بمستوي جودة الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بمكتبه بالديوان العام ، بحضور الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية ، الدكتور إيهاب النجار مدير مستشفى صدر منوف ، الحاج شاكر حمودة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل الخير بمنوف ، عدد من ممثلي المؤسسة وشركة ألفا ميد.

وخلال الاجتماع ، وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بسرعة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال تنفيذ وحدة جراحات القلب والصدر بمستشفي صدر منوف ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وتذليل العقبات اول بأول كونها أول صرح طبي متخصص لخدمة مرضي القلب والصدر ، مكلفاً بالتنسيق الكامل ومخاطبة وزارة الصحة ( قطاع الطب العلاجي ) لتوفير التجهيزات الطبية اللازمة تمهيداً لدخولها الخدمة أمام المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن تواجد عدد 2 وحدة قسطرة قلب بمستشفيات منوف وأشمون العام لخدمة ما يزيد عن 30 حالة شهرياً ( تأمين صحي ، نفقة دولة ) تحتاج الي تدخلات جراحية ( قلب مفتوح ) .

وأكد محافظ المنوفية علي أن الارتقاء بالخدمة الصحية يأتي علي رأس اولويات المحافظة، كون المواطن هو محور الرئيسي للتنمية، مشيراً الي مواصلة جهوده في التعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات وتقديم الدعم الكامل للمنشآت الصحية لتحسين مستوي الخدمات بما يضمن حصول المواطن علي خدمة طبية تليق به ، لافتاً إلي أن وحدة جراحات القلب والصدر الجديدة ستعد إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة بما يعكس التطور المستمر الذي تشهده مستشفيات المحافظة واستخدام التكنولوجيا الطبية المتطورة في العلاج وتخفيف المعاناة عن كاهل المرضي وذويهم، مثمناً الدور المجتمعي والحيوي لمؤسسة أهل الخير بمنوف والمساهمة الفعالة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.