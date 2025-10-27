قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين
عمرو أديب: لو استقر الوضع في السودان تقدر تأكِّل العالم
أطلق عليه 5 رصاصات.. براءة ضابط إيطالي من قتل شاب مصري
زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية
المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفل بعودة مجد الحضارة في يوم إجازة وطنية وتاريخ ثقافي يسطع من قلب الجيزة
على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح
شاهد .. ملوك على الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غياب فريدة سيف النصر عن عزاء شقيقها

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

غابت الفنانة فريدة سيف النصر عن جنازة وعزاء شقيقها بدر الدين جلال سيف النصر ، الذى اقيم اليوم بمسجد عمر مكرم ، وذلك بسبب حالة الحزن التى تسيطر عليها.

ورحل عن عالمنا كابتن بدر الدين جلال سيف النصر بعد صراع مع المرض.

ومن ابرز الحضور لتقديم واجب العزاء النجوم أشرف زكي ، وفاء مكي وإيهاب فهمي

فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بكلمات مؤثرة

ونشرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، بثًا مباشرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ صوتها فقط دون أن تظهر بوجهها، عبرت فيه عن حزنها لوفاة شقيقها بدر الدين. 

وقالت فريدة سيف النصر، خلال البث المباشر: «البقاء لله يا حبيبي .. إنا لله وإن إليه راجعون.. أخويا بدر الدين في ذمة الله.. الله جميل، الله حنون، الله رؤوف.. الله خلصوا من كل حاجة في حياته كانت وحشة.. بدر اسم الله عليه رايح زي الفل.. المبطون بيخش الجنة.. هو كل حاجة، كل حاجة.. ما سبتوش، بقت فيه.. هو سلم هدومه للأرض خلاص الثوب اللي كان لابسه سلمه بالي ومتقطع ومتبهدل». 

وتابعت فريدة سيف النصر: «طبعا كلها أقداره مكتوبة لكن الحمد لله .. هو دخل المستشفى قلبه تعب.. وشوية كيراتينة على الكلى.. بس الحمد لله .. طلع عنده كبد وكلى ورئة وقولون ومريء كل حاجة الحمد لله». 

واستطردت، فريدة سيف النصر: «يا حبيبي بطل.. هقولكوا على حاجة .. أنا محتسباه عند الله من رجال الجنة .. ما كانش بيسيب فرض ما كانش بيسيب صلاة خالص ونوافل .. كان بس بيدعي لربنا إنه يبلغوا رمضان .. أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره .. الفراق وحش آه وقلبي واجعني عليه آه، لكن هو ارتاح.. بدر ارتاح من الناس». 

وأضافت: «أنا بقولها تاني.. اللي عاوز يخلص من مريض بيطلع يوديه مستشفى.. ما تزعلوش مني في اللي بقوله.. فيه دكاترة كويسين أوي.. بس كمان الله أعلم باللي بيتعمل فيه.. خلاص الحمد لله رب العالمين.. هو ارتاح.. بس اللي بيبقى حواليهم مش مرتاحين

فريدة سيف النصر وفاة شقيق فريدة سيف النصر عزاء شقيق فريدة سيف النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الصيني: نسعى مع الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لتنمية العلاقات الثنائية واستقرارها

وزير الخارجية الصيني: نسعى مع الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لتنمية العلاقات الثنائية واستقرارها

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين

نائب وزير الخارجية الروسي: لا تقدم بشأن إجراء محادثات مع أوكرانيا

ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط علامات التقارب التجاري بين واشنطن وبكين

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد