اقتصاد

التمثيل التجاري المصري وجمعية رجال الأعمال ينظمان لقاءً موسعًا لبحث فرص تصدير خدمات التطوير العقاري والمقاولات إلى أفريقيا

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
ولاء عبد الكريم

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الخدمية، نظّم الجهاز لقاءً موسعًا بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف — وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، وبحضور الوزير المفوض التجاري  فاضل يعقوب — مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية ، إلى جانب اشتراك ١٠ مكاتب تجارية مصرية بالقارة الأفريقية.

وشهد اللقاء مشاركة مكاتب التمثيل التجاري المصري في كل من:
• كينشاسا – دار السلام – بريتوريا – أبيدجان – داكار – كمبالا – لوساكا – نيروبي – لاجوس – أكرا.

وقد قدم ممثلو هذه المكاتب عرضًا موجزًا حول أبرز الفرص المتاحة في أسواقهم، خاصة في مجالات التطوير العقاري، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، إلى جانب استعراض المشروعات العمرانية والبنية التحتية الجارية في تلك الدول، والتي تمثل فرصًا واعدة للشركات المصرية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين الجهاز ومجتمع الأعمال، واستثمار ما حققته الشركات المصرية من نجاحات في المشروعات القومية الكبرى داخل مصر لترسيخ حضورها في الأسواق الإفريقية سريعة النمو.

خطة متكاملة لدعم تصدير الخدمات المصرية

وأوضح  أن مشاركة المكاتب التجارية العشرة في هذا الحدث تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم تصدير الخدمات المصرية، من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالمعلومات الدقيقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في الدول الإفريقية، وتهيئة الظروف أمام الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية بالقارة.

وفي ختام اللقاء، ثمّنت جمعية رجال الأعمال التعاون المستمر مع جهاز التمثيل التجاري، مؤكدة أن هذا النوع من اللقاءات يسهم بشكل مباشر في تعزيز الحضور المصري في إفريقيا وفتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات المشتركة.

التمثيل التجاري المفوض التجاري الاستشارات الهندسية

