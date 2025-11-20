قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري ينظم زيارة رئيس اقتصادية قناة السويس لجذب الاستثمارات الفرنسية

ولاء عبد الكريم

 نظم المكتب التجاري المصري بباريس برئاسة الوزير المفوض التجاري باسم فاروق زيارة رسمية لـ وليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بهدف تعزيز الحضور الاستثماري الأجنبي داخل المنطقة الاقتصادية وجذب المزيد من الشركات الفرنسية للتوسع في مصر.

وقد شارك رئيس الهيئة كمتحدث رئيسي في منتدى الأعمال المصري–الفرنسي المشترك الذي نظمه المكتب التجاري بمقر السفارة المصرية في باريس بتاريخ 17 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلي أكثر من 60 شركة فرنسية من الراغبين في بحث فرص الاستثمار بالسوق المصرية، ولا سيما في قطاعات:
صناعة السيارات، البنية التحتية، الطاقة، الصناعات المغذية للطائرات، الصناعات الهندسية والإلكترونيات.


كما شارك في المنتدى ممثلو الجهات الفرنسية المانحة وعلى رأسها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وهيئة تنمية الأعمال الفرنسية (Business France) والغرفة العربية الفرنسية ومجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF International).

وفي سياق متصل، قام المكتب التجاري بترتيب عدد من الاجتماعات الثنائية لرئيس الهيئة مع شركات فرنسية أبدت اهتمامًا بدراسة فرص الاستثمار في مصر بقطاعات تشمل:
تصنيع لبن بودرة الأطفال، صناعة الطائرات والصناعات المغذية لها، الصناعات الهندسية والبنية التحتية، الطاقة، اللوجستيات والموانئ.

كما شارك رئيس الهيئة في فعاليات منتدى Ambition Africa بصفته متحدثًا في جلسة تعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات، وذلك في ظل اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الفرنسي بتطوير الشراكات الاقتصادية مع مصر.

ويواصل المكتب التجاري المصري بباريس متابعة مخرجات الزيارة والبناء على نتائج الاجتماعات الثنائية، بما يدعم اتخاذ الشركات الفرنسية لقرارات استثمارية إيجابية تجاه التواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز الجهود المصرية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية ولوجستية جديدة.

وفي هذا السياق فقد اكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد اليوم منصة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية التي توفرها. وتمثل زيارة  وليد جمال الدين رئيس الهيئة إلى فرنسا خطوة مهمة في تعميق التعاون مع مجتمع الأعمال الفرنسي، وفتح آفاق جديدة لتوطين صناعات استراتيجية في مصر. ويواصل التمثيل التجاري المصري عبر مكاتبه الخارجية دعم هذه الجهود وتحويل نتائج اللقاءات إلى استثمارات فعلية تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

مصر قناة السويس فرنسا اقتصادية قناة السويس

