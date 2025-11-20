أيمن أبو عمر يوضح سر "الجمال في التصرفات الصعبة"

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى جعل الكون مبنيًا على الجمال، وأن كل تصرفات الإنسان، حتى الصعبة أو المؤلمة، يمكن أن تكون من منطلق هذا الجمال إذا أديرت بحكمة وإحسان.

وأوضح أن التصرف بالإحسان يشمل التعامل مع الأبناء، والزوجات، وحتى الآخرين، لما فيه من أثر إيجابي وروحاني.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم يحث على الصبر الجميل والصفح الجميل، مؤكدًا أن الصبر على المصاعب يجب أن يكون بطريقة راقية، بعيدًا عن الجزع أو الشكوى من الله.

وأشار إلى الفرق بين "الحكايه" و"الشكايه"، موضحًا أن الشكوى تكون إلى الله وحده، كما فعل سيدنا يعقوب، بينما الحكايه هي مجرد سرد للمعاناة دون اعتراض على قضاء الله.

وتطرق الدكتور أيمن إلى الصبر المؤلم على الأحداث الصعبة، مثل فقدان الأحبة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المواقف بجمال يؤدي إلى ثواب أكبر، مثلما يُعلمنا النبي أن الصبر الجميل يقود إلى مكافآت عظيمة، منها بيت في الجنة يُعرف بـ"بيت الحمد".

وأشار أيضًا إلى مفهوم الصفح الجميل، وهو العفو عن الآخرين من غير انتظار اعتذار أو طلب التقدير منهم، وترك الجزاء لله سبحانه وتعالى، وهو ما يحقق أعلى درجات الإحسان.

وأضاف أن الهجر الجميل، أو الابتعاد عن الخصومات بدون فضح الأسرار أو التجريح، يعكس نفس الروح الإيمانية ويعزز العلاقات السليمة.

وأكد أبو عمر أن المعاشرة بين الزوجين يجب أن تكون بالمعروف، سواء في المصافحة أو الاختلاف، وأن أعلى درجات الدين تكمن في الإحسان، أي مراعاة الله في كل تعامل، حتى عند الخلاف أو الانفصال.

وأشار إلى أن الجمال موجود في كل شيء حولنا، حتى في أبسط المخلوقات، مستشهداً بآية من سورة النحل التي تقول: "لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون"، مشيرًا إلى أن الذي يرى الجمال هو من يملك البصيرة الروحية والإيمانية.

من هو أول من يُكسى من الخلائق يوم القيامة ؟

وفي سياق آخر قال الدكتور ايمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة، إن اول من يُكسى يوم القيامة هو الخليل إبراهيم عليه السلام.

وأشار فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الى أن سيدنا إبراهيم هو أول من يُكسى يوم القيامة والسبب فى ذلك هو انه اول من ارتدى السراويل وهو يصلي فكان يبالغ فى ستر نفسه حتى لا تظهر عورته عند الصلاة لله تعالى فلما ستر عورته فى الدنيا ستر الله عورته فى الأخرة.

وأوضح ان يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة كما ولدتهم امهاتهم وكان نصيب الخليل إبراهيم جزاؤه من جنس عمله، فستر العورات فى الدنيا يعقيه ستر فى الاخرة ولذلك على كل انسان ان يراجع حاله فى الدنيا قبل الاخرة.

