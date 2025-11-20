الإفتاء: شراء الأصوات الانتخابية رشوة محرمة والمعاون مشارك في الإثم

ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم شراء الأصوات الانتخابية، فأكدت أن هذا الفعل حرام شرعًا، وأن كل من يشارك في هذا الأمر من مرشحين أو سماسرة آثم؛ لأنه يدخل ضمن الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.

واستندت الإفتاء إلى حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن رسول الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي والرَّائِش؛ يعني الذي يمشي بينهما»، مؤكدة أن الإسلام يرفض أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالمال أو غيره.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان سابق لها أن المرشح الذي يترشح للانتخابات يجب أن يكون صادقًا في وعده وأمينًا في نفسه، ولا يجوز له استخدام أمواله لتحقيق أغراضه الانتخابية على حساب إرادة الآخرين.

كما حذرت من أن أي شخص يأخذ هذه الأموال أو ينفذ ما اتفق عليه من حرام يكون قد ارتكب معصية كبيرة، ويجب عليه رد المال للمرشح، فذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل.

وأكدت الإفتاء أن الوسطاء أو السماسرة الذين يسهلون حدوث هذا الفعل المحرم هم آثمون شرعًا، ويجب على الجميع تجنب هذه الممارسات ومكافحتها، مشيرة إلى أن الإسلام يأمر بالصدق والشفافية واحترام حرية الإرادة وتولي الصالحين.

واختتمت بالإشارة إلى أن المرشحين يجوز لهم إنفاق الأموال على الدعاية الانتخابية ضمن الحدود القانونية الموضوعة، بعيدًا عن الرشوة أو الكذب أو الخداع، مع التمسك بالقيم الأخلاقية والشرعية.

الإفتاء تعلن تعذر رؤية هلال جمادى الآخرة ويوم السبت غرة الشهر

وفي سياق آخر استطلعت دار الإفتاء ، اليوم الخميس، هلال شهر جمادى الآخرة، وذلك بعد غروب شمس 29 جمادى الأولى 1447 هجريًا، الموافق 20 نوفمبر 2025، مع العلم أن هذا الاستطلاع يقترب بنا من شهر رمضان المبارك 2026 بحوالي 90 يومًا.

وبعد إجراء الرصد الشرعي من خلال اللجان التابعة لها بمختلف المحافظات، تعذرت رؤية الهلال، وبناءً عليه فإن يوم الجمعة يكون هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويبدأ شهر جمادى الآخرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025، حسبما أفادت دار الإفتاء عقب استطلاع الهلال مساء اليوم.



وأوضحت دار الإفتاء، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك والمساحة، وعددها ست لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه وبتعاون كامل من السادة المحافظين لهذه الأماكن التي تتوافر فيها شروط تيسر رصد الهلال.