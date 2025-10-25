قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل الفلسطينيين شرقي حي الشجاعية

قوات الاحتلال تنسف حي الشجاعية
قوات الاحتلال تنسف حي الشجاعية
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن  قوات الاحتلال نسفت عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة .

يأتي ذلك في الوقت الذي أقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من قرية النبي صالح شمال شرق رام الله و

قرية كفر مالك شمال شرق رام الله و ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما إعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم .

وأمس الجمعة ؛ أعلنت سرايا القدس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بزخات كثيفة من الرصاص في محيط مستوطنة "بسجوت" شمال القدس بالضفة الغربية.

وأوضحت سرايا القدس في بيان لها أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وألقت قنابل الصوت والغاز السام، دون التبليغ عن تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ووقع 71 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنّه خلال الفترة ما بين خلال الفترة ما بين 17-10-2025 حتى 23-10-2025، شهدت الضفة أعمال مقاومة تضمنت تفجير عبوات ناسفة ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

