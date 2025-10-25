قوات الاحتلال تنسف عددًا من منازل الفلسطينيين شرقي حي الشجاعية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة .

يأتي ذلك في الوقت الذي أقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من قرية النبي صالح شمال شرق رام الله و

قرية كفر مالك شمال شرق رام الله و ضاحية شويكة شمال طولكرم.

كما إعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم .

وأمس الجمعة ؛ أعلنت سرايا القدس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بزخات كثيفة من الرصاص في محيط مستوطنة "بسجوت" شمال القدس بالضفة الغربية.

وأوضحت سرايا القدس في بيان لها أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وألقت قنابل الصوت والغاز السام، دون التبليغ عن تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ووقع 71 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنّه خلال الفترة ما بين خلال الفترة ما بين 17-10-2025 حتى 23-10-2025، شهدت الضفة أعمال مقاومة تضمنت تفجير عبوات ناسفة ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.