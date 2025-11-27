أحمد صالح: تصريح "ربع محترف" غير مقبول من حسام حسن

علَقَ أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق على التصريحات السابقة التي أدلى بها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، عقب مباراة الرأس الأخصر في الدورة الودية بالإمارات.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثالث في دورة العين الودية التي أقيمت بالإمارات بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-0 ، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، وهي الدورة التي توج بها المنتخب الأوزبكي بعد فوزه على إيران بركلات الترجيح.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

مصطفى محمد لاعب على خُلق، وهو أفضل مهاجم في مصر من الناحية الفنية ، ويلعب بأحد الدوريات الخمس الكبرى ، ولا يصح أن يصفه حسام حسن المدير الفني للمنتخب بـ" ربع محترف"، هذا التصريح غير موفق بالمرة من الجهاز الفني.

وتابع: الجهاز الفني للمنتخب الوطني يجب أن يحتوي اللاعبين ، ولا يفتعل الأزمات معهم ، خاصةً أن المرحلة المقبلة ستشهد احتكاكات هامة للفراعنة وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب ، وأطالب الجهاز الفني بالتوقف عن الإدلاء بالتصريحات ، ولابد من تعيين متحدث رسمي للمنتخب.