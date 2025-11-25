حسام حسن مضغوط.. عمرو سلامة يوجه رسالة بسبب وضع المنتخب المصرى

وجّه المخرج عمرو سلامة رسالة عبّر فيها عن قلقه من وضع المنتخب المصرى الحالى عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال عمرو سلامة :" إنه يرى المدرب الحالى شخصًا عفويًا، عاطفيًا، ومضغوطًا، مشيرًا إلى أنه يدرك أن منظومة كاملة ضده رغم أنه رمز تاريخى.

وأضاف سلامة : «رأيى الشخصى، بعيدًا عن تصريحات غير موفقة والزعيق للجمهور، متعاطف مع شخص عفوى عاطفى مضغوط عارف إن فى منظومة كاملة ضده مع إنه رمز تاريخى.

بس واقعيا محاولة استنساخ تجربة المدرب المصرى دلوقتى على غرار تجربة كابتن الجوهرى وكابتن حسن شحاتة لن تجدى ولن تسفر إلا عن كوارث، المدرب المصرى نجح أصلًا إفريقيا فقط لما كانت إفريقيا غلبانة وماكنش فى كرة حديثة وفرق أفريقية عندها لعيبة كلها محترفة».

وتابع: « غير إن الكابتن الجوهرى وكابتن شحاتة كانوا ماليين عين معظم اللعيبة وكانت اللعيبة بيحترموهم وبيحبوهم جدا، وكان أصلًا عندهم مسيرة وظيفية - كمدربين - محترمة مش مجرد شعبيتهم كلاعب سابق، مع كامل احترامنا المدربين المصريين بعيد، فيهم مجتهدين وأذكياء ومحترمين، بس بعيد، ومدرب أجنبى نص لبة مش هيعمل فارق وهياخد فلوس كثير، محتاجين استثمار فى مدرب أجنبى له مسيرة حقيقية، حرام جيل فيه أهم لعيب فى تاريخنا يروح آخر كاس عالم ليه ومانحققش بيه أى تطور».