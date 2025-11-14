قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

عمرو سلامة
عمرو سلامة
محمد شحتة

أكد المخرج عمرو سلامة أن المنصّات الرقمية المختصة بالمسلسلات والأفلام، لعبت دورًا محوريًا في تغيير شكل صناعة السينما والدراما خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذه المنصات أتاحت لصناع المحتوى فرصًا واسعة لتقديم أعمال مختلفة ومتنوعة بعيدًا عن حسابات النجم الأوحد الذي يحدد نجاح العمل تجاريًا.

وأوضح عمرو سلامة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "المنصات أحدثت فارقًا كبيرًا وخلقت سوقًا جديدًا لصناعة السينما والمسلسلات، كما أنها ساهمت في تحسين جودة الإنتاج من خلال ميزانيات أفضل، مما انعكس إيجابيًا على تجربة المشاهد".

وأضاف عمرو سلامة موضحًا تأثير هذه المنصات على صناعة الدراما والمحتوى المرئي قائلًا: "يمكن القول إن المنصات أنقذتنا، خاصة أننا كنا في مرحلة تراجعت فيها مشاهدة التلفزيون بشكل كبير، حيث انخفضت نسب المشاهدة بشكل ملحوظ واتجه الجمهور بشكل أكبر للمشاهدة عبر الإنترنت".

وأشار المخرج عمرو سلامة، إلى أهمية وجود منصات قانونية تتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية بطرق شرعية، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعة، قائلاً: "لذلك، فإن وجود منصة شرعية وقانونية تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال الفنية هو أمر مفيد للغاية، أتمنى بشدة أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر بتطبيق قوانين الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بشكل فعال".

واختتم عمرو سلامة حديثه بالتأكيد على أن مواجهة القرصنة هي الطريق الأمثل لازدهار المنصات، مشيرًا إلى تجارب دولية يمكن الاستفادة منها، قائلاً: "هذا الأمر سيشجع المزيد من المشتركين على الانضمام إلى هذه المنصات، بما في ذلك المنصات التابعة للدولة.. ولكي يتحقق ذلك، يجب على الدولة أن تحارب القرصنة بجدية، وهناك تجارب ناجحة لدول أخرى في هذا المجال يمكننا الاستفادة منها إذا اهتمت الدولة بهذه الصناعة وحاربت القرصنة، فإن المنصات ستزدهر بشكل أكبر، وخاصة إحدى المنصات المملوكة للدولة".

عمرو سلامة المنصات الرقمية السينما الدراما صناع المحتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

Galaxy A36

سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

هواوي

لأول مرة في العالم.. تسريبات تؤكد: هاتف هواوي القابل للطي القادم بذاكرة 20 جيجابايت

بالصور

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد