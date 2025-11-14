عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

أكد المخرج عمرو سلامة أن المنصّات الرقمية المختصة بالمسلسلات والأفلام، لعبت دورًا محوريًا في تغيير شكل صناعة السينما والدراما خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن هذه المنصات أتاحت لصناع المحتوى فرصًا واسعة لتقديم أعمال مختلفة ومتنوعة بعيدًا عن حسابات النجم الأوحد الذي يحدد نجاح العمل تجاريًا.

وأوضح عمرو سلامة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "المنصات أحدثت فارقًا كبيرًا وخلقت سوقًا جديدًا لصناعة السينما والمسلسلات، كما أنها ساهمت في تحسين جودة الإنتاج من خلال ميزانيات أفضل، مما انعكس إيجابيًا على تجربة المشاهد".

وأضاف عمرو سلامة موضحًا تأثير هذه المنصات على صناعة الدراما والمحتوى المرئي قائلًا: "يمكن القول إن المنصات أنقذتنا، خاصة أننا كنا في مرحلة تراجعت فيها مشاهدة التلفزيون بشكل كبير، حيث انخفضت نسب المشاهدة بشكل ملحوظ واتجه الجمهور بشكل أكبر للمشاهدة عبر الإنترنت".

وأشار المخرج عمرو سلامة، إلى أهمية وجود منصات قانونية تتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية بطرق شرعية، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعة، قائلاً: "لذلك، فإن وجود منصة شرعية وقانونية تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال الفنية هو أمر مفيد للغاية، أتمنى بشدة أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر بتطبيق قوانين الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بشكل فعال".

واختتم عمرو سلامة حديثه بالتأكيد على أن مواجهة القرصنة هي الطريق الأمثل لازدهار المنصات، مشيرًا إلى تجارب دولية يمكن الاستفادة منها، قائلاً: "هذا الأمر سيشجع المزيد من المشتركين على الانضمام إلى هذه المنصات، بما في ذلك المنصات التابعة للدولة.. ولكي يتحقق ذلك، يجب على الدولة أن تحارب القرصنة بجدية، وهناك تجارب ناجحة لدول أخرى في هذا المجال يمكننا الاستفادة منها إذا اهتمت الدولة بهذه الصناعة وحاربت القرصنة، فإن المنصات ستزدهر بشكل أكبر، وخاصة إحدى المنصات المملوكة للدولة".