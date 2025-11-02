عمرو سلامة مشيدًا بـ افتتاح المتحف المصري: "لم أر أي ظلام"

علق المخرج عمرو سلامة، على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بكل تفاصيل الافتتاح.

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: " د. مجدي يعقوب نقطة مضيئة، وهج ممثلينا الشباب نقطة مضيئة، حلاوة موسيقى هشام نزيه نقطة مضيئة".

وتابع: “إتقان الديكور والفيديوهات المسجلة نقطة مضيئة، صوت فاطمة سعيد نقطة مضيئة”.

وأضاف: “طلة شيريهان اللي واحشاني قوي قوي نقطة مضيئة”.

واختتم: “المشروع العملاق نقطة مضيئة، الإهداء الراقي لفقيد الفن المصور تيمور تيمور نقطة مضيئة، نقاط كثيرة سببت سطوع لم يجعلني أرى أي ظلام”.

المتحف المصري الكبير

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.