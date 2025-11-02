قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
فن وثقافة

«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير

ليلي علوي
ليلي علوي
علا محمد

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة، وقالت فيه: «عظمة على عظمة يا مصر. افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة مشرفة. عيطت وضحكت وفرحت وصقفت. شكرًا شكرًا شكرًا. ربنا يحفظك يا بلدي يا رب».

وعلقت ليلى علوي على الفيديو قائلة: «من نيويورك اتجمعنا كلنا قدّام الشاشة، لكن كانت قلوبنا هناك في مصر أم الدنيا».

وأضافت: «بحبك يا مصر.. بحب حضارتك وجمالك وروحك اللي بتفضل منورة العالم من آلاف السنين».

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

الفنانة ليلى علوي افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير ليلى علوي أهرامات الجيزة

