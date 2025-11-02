«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو يوثق هذه اللحظة، وقالت فيه: «عظمة على عظمة يا مصر. افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة مشرفة. عيطت وضحكت وفرحت وصقفت. شكرًا شكرًا شكرًا. ربنا يحفظك يا بلدي يا رب».

وعلقت ليلى علوي على الفيديو قائلة: «من نيويورك اتجمعنا كلنا قدّام الشاشة، لكن كانت قلوبنا هناك في مصر أم الدنيا».

وأضافت: «بحبك يا مصر.. بحب حضارتك وجمالك وروحك اللي بتفضل منورة العالم من آلاف السنين».

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.