عمرو سلامة: 70% من فيلم الشيخ جاكسون مأخوذ من حياتي الشخصية

كشف المخرج عمرو سلامة عن الطبيعة الخاصة والشخصية لفيلمه الشهير "الشيخ جاكسون"، مؤكداً أن العمل يُعد من أكثر أفلامه قربًا من ذاته، وأن جزءًا كبيرًا منه مستوحى من أحداث وتجارب عاشها بالفعل في مراحل مختلفة من حياته.

وأوضح أن الفيلم لم يكن مجرد مشروع سينمائي، بل انعكاس مباشر لمعاناة نفسية مرَّ بها، ومحاولة صادقة لطرح أسئلة إنسانية عميقة حول الهوية والبحث عن الذات.

وأوضح عمرو سلامة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "أكتر حاجة بتميزه بالنسبة لي هو إنه شبه لقطات معينة في حياتي بشكل كبير، فهو فيلم كان ذاتي جدًا لإنه في الآخر أنا عيشت الحياة دي."

وكشف سلامة أن نسبة كبيرة من مشاهد "الشيخ جاكسون" مرتبطة بتجاربه الواقعية، قائلاً: "تقريبًا 60 - 70% من المشاهد اللي في الفيلم هي مشاهد أنا عيشتها فعلًا، فبالنسبة لي كان فيلم شخصي جدًا، كإني بحاول أوري الناس تجربة إنسانية أنا عيشتها، معاناة نفسية أنا كنت بعاني منها".

وتحدّث المخرج عمرو سلامة، عن الفكرة الفلسفية التي استند عليها الفيلم، موضحًا: "إنك مش عارف تحط على نفسك اسم أو مسمى أو لقب معين، ففي الآخر إن الإنسان ممكن يبقى كل حاجة مع بعض، ومش لازم يبقى متنمط في شكل واحد."

وأشار عمرو سلامة إلى أن صدقه في تقديم التجربة جعل كثيرًا من الشباب يشعرون بأن الفيلم يروي معاناتهم الخاصة أيضًا، موضحًا: "لحد دلوقتي الحمد لله بسمع شباب كتير بيكلموني إزاي الفيلم ده بيتكلم عنهم وبيتكلم عن معاناتهم الشخصية هم كمان، فأنا حاولت أبقى صادق في عرض تجربة أنا شايفها سينمائيًا كويسة."

وتوقف عمرو سلامة، عند الجدل الذي صاحب الفيلم قبل عرضه، مبينًا أن الاعتراضات كانت مبنية على الاسم فقط، قائلاً: "أعتقد إن معظم الناس اللي هاجمت الفيلم هاجمته قبل ما تشوفه، لإن الفيلم بعد ما اتشاف من الاسم، يمكن الاعتراضات قلت بكتير جدًا عن ما قبل ما ينزل".

كما ربط سلامة بين "الشيخ جاكسون" وتجربة جيل كامل يعيش حالات مشابهة من عدم وضوح الهوية، قائلاً: "هي تيمة متكررة خصوصًا في الزمن ده ومع الشباب الصغير… وفي فيلمين كنت فاكر إنهم أكتر فيلمين شخصيين ليا وهما (لا مؤاخذة) و(الشيخ جاكسون)، ودول أكتر فيلمين لحد النهارده الناس بتقول لي: إحنا عيشنا التجربة دي.. وهذا بيدل إن إحنا كجيل ممكن عندنا مشاكل مشتركة".