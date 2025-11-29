خالد طلعت: أخطاء الحكم الأبرز كانت لصالح الأهلي وضد الجيش الملكي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على الأداء التحكيمي لمباراة الأهلي والجيش الملكي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “من امبارح إعلام الأهلي وجمهور الأهلي مركزين في ماتش الجيش الملكي على لقطة واحدة بس هي لقطة ضربة الجزاء للجيش على ديانج وطريقة تنفيذها وبيقولوا انها ركلة جزاء غير صحيحة وان تنفيذها خاطىء وان الحكم ظلمهم في الماتش ده ولولا كده كانوا هيكسبوا الجيش”.

وتابع: “كل تركيزهم على 60 ثانية بس في الماتش كله ومش بيتكلموا على قرارات الحكم في باقي الـ 90 دقيقة وايه اللي حصل فيها وايه منها صح وايه منها غلط عشان فيه أخطاء كتيرة لصالحهم وأي حد بيسمعلهم أو بيتابعهم هيصدق وهيحس ان الاهلي تعرض لظلم رهيب وفادح".

وأضاف: “لكن لو بصيت الناحية التانية للاعلام المغربي وجماهير الجيش الملكي هتلاقيهم بيقولوا انهم تعرضوا لظلم فادح من حكم المباراة وإن حكام افريقيا دايما بيجاملوا الاهلي، وإنه ألغى للجيش هدف صحيح مليون في الميه مفيهوش اي ريحة التسلل، وانه كمان محسبش للجيش 3 ركلات جزاء صحيحة مليون في المية واضحين جدا على كوكا في الشوط الاول نتيجة اعاقة مهاجم الجيش وعلى ياسين مرعي في الشوط التاني نتيجة شد واضح لمهاجم الجيش من التي شيرت وعلى ياسر ابراهيم في اخر ثانية نتيجة عرقلة مهاجم الجيش من داخل منطقة الجزاء، وانه لولا الحكم كان الجيش كسب الاهلي 5 أو 6”.

واختتم: “الحكم امبارح أخطأ أخطاء كتيرة بعضها لصالح الاهلي وبعضها لصالح الجيش، لكن لو بصينا بحياد تام هنلاقي أخطاءه الأهم والأكثر كانت لصالح الأهلي وضد الجيش الملكي”.