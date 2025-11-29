صراع النجمة الرابعة.. بالميراس يتحدى فلامنجو بنهائي كوبا ليبرتادوريس

يتحدى فريق بالميراس نظيره فلامنجو، في ديربي برازيلي خالص، في المباراة التي ستجمع بينهما، في الحادية عشر مساءً، في إطار نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

وكان فريق بالميراس قد تأهل إلى دور النهائي بعد ريمونتادا تاريخية على نظيره ليجا دي كيتو الإكوادوري، إذ كان متأخرًا في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، وحقق الانتصار في لقاء الإياب برباعية دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-3.

فيما تأهل فريق فلامنجو إلى النهائي بعد الفوز على راسينج الأرجنتيني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0.

صراع النجمة الرابعة

وسبق وأن توج الفريقين بـ 3 ألقاب لكلا منهما ببطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، ويسعى كلا منهما لحصد اللقب الرابع في تاريخه.

تاريخ مواجهات بالميراس وفلامنجو

وسبق وأن التقى الفريقين في 58 مباراة بكل المسابقات، إذ فاز فريق بالميراس بـ 18 مواجهة وتعادل