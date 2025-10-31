بالميراس وفلامنجو.. ترقب قمة كروية برازيلية خالصة في نهائي كوبا ليبرتادوريس

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة النارية في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، والتي ستجمع بين عملاقي الكرة البرازيلية بالميراس وفلامنجو، في لقاء يُنتظر أن يكون قمة الإثارة والإبداع الكروي في القارة اللاتينية.

ريمونتادا تاريخية تقود بالميراس إلى النهائي

نجح فريق بالميراس في حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام ليجا دي كويتو الإكوادوري، حيث تمكن من الفوز بأربعة أهداف نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت فجر الجمعة في البرازيل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكان بالميراس قد خسر لقاء الذهاب في الإكوادور بثلاثية دون رد، ليقلب الطاولة في الإياب ويتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 3، ضاربًا موعدًا مثيرًا مع مواطنه فلامنجو في النهائي المرتقب.

فلامنجو يحافظ على تفوقه أمام راسينج

تأهل فلامنجو إلى المباراة النهائية بعد تعادله سلبياً مع فريق راسينج الأرجنتيني في لقاء الإياب، ليحسم بطاقة العبور مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

بهذا الإنجاز، واصل فلامنجو تألقه القاري وسعيه لاستعادة اللقب الذي توّج به آخر مرة في نسخة 2022.

موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين بالميراس وفلامنجو في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل 30 نوفمبر بتوقيت القاهرة، الموافق الخامسة مساء 29 نوفمبر بتوقيت بيرو.

ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية ضخمة لما تحمله من نكهة برازيلية خالصة وصراع على زعامة القارة اللاتينية.

ديربي الأمريكيتين في كأس القارات للأندية

وسيلتقي الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس مع فريق كروز آزول المكسيكي، بطل كأس أبطال الكونكاكاف، في ما يُعرف بـ"ديربي الأمريكيتين"، ضمن منافسات كأس القارات للأندية التي ستستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

بيراميدز يمثل العرب في كأس الإنتركونتيننتال

وعلى الجانب العربي، واصل نادي بيراميدز المصري تألقه القاري بعد أن حجز مقعده في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، عقب فوزه التاريخي على الأهلي السعودي في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وتتويجه بلقب كأس القارات الثلاث.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مواجهته المقبلة في البطولة يوم السبت 13 ديسمبر المقبل في قطر، حيث سيلعب على كأس التحدي أمام الفائز من لقاء بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق كروز آزول المكسيكي.