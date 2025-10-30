مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

في ظل النتائج السيئة التي يحققها فريق ليفربول هذا الموسم، اتخذ النادي الإنجليزي قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل المدير الفني آرني سلوت.

وبحسب التقارير الإنجليزية المتداولة، يجد حامل لقب الدوري الإنجليزي نفسه في وضع صعب بعد تعرضه لخمسة هزائم متتالية، كان آخرها أمام أندية كريستال بالاس، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وبرينتفورد.

أما الهزيمة الخامسة كانت أمس الأربعاء، في كأس "كاراباو"، حيث خرج الريدز من دور الـ16 بعدما تلقى هزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت غياب صلاح الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بثلاثية نظيفة أمام كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس كاراباو.

وتعتبر هذه أول بطولة يخسرها ليفربول هذا الموسم ليستمر مسلسل الهزائم المتتالية التي يعيشها الفريق على مدار الفترة الماضية.

وتعد تلك المباراة الثالثة التي يخسرها ليفربول هذا الموسم أمام كريستال بالاس، إذ خسر بطولة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، كما انهزم بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضرب آرني سلوت رقمًا سلبيًا مع ليفربول إذ لم يحقق الفريق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 7 مباريات خاضها الريدز بجميع المسابقات.

التكهنات حول إقالة سلوت

تزامن هذا الأداء المتدني من ليفربول مع انتشار تكهنات حول إمكانية إقالة آرني سلوت، حيث أصبح موضوعًا للجدل والنقاش بين جماهير النادي ووسائل الإعلام.

تعرض المدرب الهولندي للكثير من الانتقادات القاسية في الفترة الأخيرة، مما أثار الشكوك حول قدرته على إعادة النادي إلى سكة الانتصارات.

لكن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أكد في تصريحات له، أن جميع صانعي القرار الرئيسيين في ليفربول متفقون على أن سلوت هو الرجل المناسب لتدريب الفريق في هذه المرحلة الحرجة. ووفقًا لرومانو، فإن النادي لا ينوي إقالته في الوقت الحالي، ويظهرون دعمًا كبيرًا لسلوت في مواجهة التحديات الحالية.

وأوضح رومانو أن الهيكل الإداري للنادي، بما في ذلك الملاك وجميع العاملين، يثقون بصدق في قدرة آرني سلوت على تجاوز الوضع الحالي. ويعتبر النادي أن بداية الموسم كانت سيئة، لكن هناك اقتناع بأن الأمور ستتحسن مع الوقت. حيث ترتكز هذه الثقة على إمكانية تقييم الفريق مع التعاقدات الجديدة التي تم إجراؤها، والسعي لتغيير الوضع الحالي والعودة إلى مستوى الأداء الذي يليق بتاريخ النادي.

وأشار رومانو أيضًا إلى أهمية التواصل اليومي بين مسؤولي ليفربول وسلوت، مؤكداً أن العلاقة بين المدرب واللاعبين جيدة للغاية، ولا توجد أي مشاكل تعكر صفو الأجواء داخل الفريق. بينما تشير التحديات إلى مشاكل فنية ونفسية، إلا أنها لا تتعلق بالعلاقة الشخصية بين سلوت ولاعبيه أو إدارته.