خناقة وآلة حادة وآيفون .. مشاهد لا تليق بلقاء الأهلي والجيش الملكي

اقتنص فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نقطة ثمينة عاد بها إلي القاهرة بعدما تعادل مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم فريق الجيش الملكي المغربي في الشوط الأول عبر مورينجا من متابعة لركلة جزاء ارتدت من يد مصطفي شوبير واصطدمت بالعارضة ليسكنها اللاعب الشباك.

فيما عادل النادي الأهلي النتيجة في الشوط الثاني بعدما مرر التونسي محمد علي بن رمضان الكرة داخل منطقة الجزاء سددها تريزيجيه برأسه لتسكن شباك الجيش الملكي المغربي.

بذلك التعادل تصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مجموعته بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن يانج افريكانز الجنوب افريقي.

كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة توروب، قد تغلب على نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي لقطات لا تليق بلقاء الكبيرين في القارة السمراء.

فرص ضائعة بلقاء الأهلي والجيش الملكي

اتسمت مباراة الأهلي والجيش الملكي بالقوة والندية منذ اللحظات الأولي وشهدت فرصا ضائعة بالجملة من الفريقين في الشوط الأول.

وفى اللحظات الأولي من عمر اللقاء أهدر أحد لاعبو الجيش الملكى فرصة ثمينة لتسجيل هدف التقدم فى ظل ارتباك ساد بين دفاعات النادي الأهلي وسدد اللاعب المغربي الكرة أعلي عارضة مصطفي شوبير حارس المرمى.

فيما أضاع أحمد سيد زيزو فرصة إحراز هدف أول بعدما راوغ مدافع الجيش الملكي خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية تمر إلي جوار مرمي التكناوتي حارس الجيش الملكي.

ثنائي الأهلي خارج الخدمة

ظهر المالي إليو ديانج بشكل سيء ولم يساعد زملاؤه واتسمت تمريراته بعدم الدقة وتأخر الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي في سحبه من الملعب.

فيما غابت خطورة المغربي أشرف بنشرقي نجم النادي الأهلي ولم يقدم أي مردود هجومي أمام الجيش الملكي..



هدف الجيش الملكي بشباك الاهلي

منح حكم اللقاء الليبي أحمد الشلماني ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح الجيش الملكي بداعي إصطدام الكرة بيد المالي إليو ديانج بيده داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو النادي الأهلي على قرار الحكم الليبي احمد الشلماني بداعي وضعية يد المالي إليو ديانج وأنها كانت خلف ظهره.

وزادت اعتراضات لاعبي النادي الأهلي عقب تسجيل الهدف الأول لفريق الجيش الملكي من متابعة لركلة الجزاء حيث استند نجوم القلعة الحمراء إلي دخول لاعبي الجيش الملكي قبل تنفيذ ركلة الترجيح.

واقعة طريفة

وقد شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي واقعة طريفة عقب تسجيل الفريق المغربي الهدف الأول في شباك مصطفي شوبير حارس مرمي القلعة الحمراء.

قام مشجع لفريق الجيش الملكي المغربي بإلقاء هاتف آيفون بعد الهدف الذي سجله بوريكا في مرمى مصطفي شوبير حارس النادي الأهـلي من متابعة لركلة الجزاء وأمسك به اللاعب وقام بإلتقاط صورة سيلفي وقام بإعادته مجددا للمشجع.

إصابة ثنائي الأهلي

وتعرض محمد شريف مهاجم النادي الأهلي للإصابة عقب سقوطه على ظهره فى احتكاك مع ميندي لاعب الجيش الملكي وخروجه ونزول طاهر محمد طاهر.

كما تعرض المغربي أشرف بن شرقي للإصابة ونزول إمام عاشور فى العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



إنهاء سيء

شهدت مجريات اللقاء إنهاء لاعبو الجيش الملكي المغربي للهجمات بشكل سيء ولم يمنحهم ذلك فرصة اقتناص الفوز.

وأهدر لاعبو الجيش الملكي المغربي عديد الفرص جراء الإنهاء السئ للهجمات أمام النادي الأهلي خاصة فى الشوط الأول.



انتفاضة الأهلي

النادي الأهلي انتفض في الشوط الثاني بعد تراجع فريق الملكي المغربي ونزول المستوى البدني للاعبي الفريق المغربي.

وعقب نزول التونسي محمد علي بن رمضان ومن أول لمسة أرسل اسيست عالمي قابلها تريزيجيه برأسية مميزة سكنت شباك تكناوتي حارس مرمي الجيش الملكي.



بدلاء الأهلي كلمة السر

تغييرات الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أحدثت الفارق لـ المارد الأحمر وأحدثت ارتباكا في وسط الميدان ودفاعات الجيش الملكي المغربي.

النادي الأهلي تعادل بدكة البدلاء الجيدة وتغيير شكل الأداء والمضمون للشياطين الحمر.



آلة حادة وخناقة

شهد اللقاء إصابة تريزيجيه وإلقاء آلات حادة وشغب جماهير الجيش الملكي أمام الأهلي فضلا عن إلقاء الكرات في اللحظات الأخيرة خلال هجمة للنادي الأهلي.

كما دخل طاهر محمد طاهر فى خناقة مع أحد لاعبي الجيش الملكي المغربي وتدخل تريزيجيه وحكم اللقاء الليبي أحمد الشلماني لفض الاشتباك.



تفاصيل خناقة الأهلي والجيش الملكي

الخناقة بدأت عندما ألقت جماهير الجيش الملكي المغربي آلة حادة في أرضية الملعب وأمسك بها تريزيجيه ليعطيها للحكم ثم تجمع حوله لاعبو المنافس والقاها إلي التونسي محمد علي بن رمضان ليلتف حوله لاعبو الجيش الملكي المغربي ثم يحصل عليها مروان عطية ويعطيها لوليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي ليمنحها الأخير للحكم الليبي أحمد الشلماني.

إلغاء هدف للجيش الملكي

ورفض حكم اللقاء الليبي أحمد الشلماني احتساب هدف احرزه لاعب الجيش الملكي المغربي فى شباك مصطفي شوبير بداعي التسلل.



صدارة المجموعة

النادي الأهلي عاد بتعادل إيجابي من أرض الجيش الملكي حافظ له على صدراة المجموعة بأربعة نقاط وبفارق الأهداف عن نظيره فريق يانج أفريكانز .