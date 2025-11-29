عمر رضوان: متظلمتش في الأهلي.. ومحظوظ إني "ابن النادي"

قال عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، إنه كان محظوظًا بتواجده في صفوف النادي الأهلي ناشئًا، مؤكدًا أن تدرب على يد أفضل مدربين ووسط زملاء هم الأفضل في تلك المرحلة السنية، وهو ما جعل تأسيسه الرياضي صحيح تمامًا.

وتابع "رضوان"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قصة حراسة المرمى في النادي الأهلي معروفة، أي حارس مرمى من الناشئين بتبقى فرصه صعبة في التصعيد واللعب للفريق الأول، لذلك قررت الخروج مبكرًا من أجل البحث عن فرص للعب والمشاركة بشكل أكبر واكتساب خبرات أعلى، وهو ما حدث بالفعل مع فرق الشرقية والرجاء والجونة، والحمد لله بقيت مؤهل أكثر للعودة يومًا ما للنادي الأهلي.

حلم مشروع

وأضاف لاعب الأهلي السابق: كان نفسي أكمل مسيرتي في القلعة الحمراء، ده حلم مشروع لأي ولد من أولاد النادي الأهلي إنه يلعب في الفريق الأول ويكمل مشواره فيه.

وواصل لاعب طلائع الجيش الحالي: لم يظلمني أحد في الأهلي، أنا مؤمن تمامًا إن كل شخص له رزق في مكان معين وسيحصل عليه، كل شخص عليه الاجتهاد والسعي والتركيز وترك النتائج على الله، اخترت طريقي بالرحيل عن الأهلي من أجل اللعب والمشاركة بشكل أكبر وهو ما حدث.

وأنهى عمر رضوان حديثه: كان مستحيل احصل على فرصة في النادي الأهلي وألعب هذا الكم من المباريات وأنا في سن صغير في وجود أسماء كبيرة جدًا، كل واحد يأخذ رزقه وربنا بيمنح كل شخص نصيبه على قد تعبه.