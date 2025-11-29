قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جواسيس في حزب الله.. اعتراف خطير لـ نعيم قاسم بعد اغتيال الطبطبائي
وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
رياضة

موعد ومكان قرعة سوبر القاهرة بمشاركة الأهلي وبيراميدز

يسري غازي

تقرر إقامة قرعة منافسات بطولة سوبر القاهرة مواليد 2010 غدا الأحد في حضور ممثلي 21 ناديا المشاركين ضمن منافسات البطولة المحلية.

وضمت قائمة الأندية المشاركة ضمن منافسات مسابقة سوبر القاهرة مواليد 2010 أندية: المقاولون العرب وإسكو وبتروسبورت وأكاديمية أوازيس والسكة الحديد والجونة ومودرن والجزيرة وبتروجيت وليفيلز - انبي والتجمع هايتس والأهلي والشرطة وبيراميدز والاتصالات ووادي دجلة ومستقبل سبورت والداخلية ومصر للتأمين ومركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول.

تقام قرعة منافسات بطولة سوبر القاهرة مواليد 2010 في مقر فرع القاهرة لاتحاد كرة القدم في المعادي علي أن تبدأ في الساعة الـ 3 عصر غدا الأحد .

ومن المقرر إحضار كل نادي أو مركز شباب يشارك فى المسابقة المحلية إحضار تفويض لمراسم القرعة بالإضافة إلى خطاب لتحديد ملعب المباريات التي ستقام عليه المباريات وخطاب تحديد لون الزي الأساسي والزي الاحتياطي.

منطقة القاهرة سوبر القاهرة الأهلي بيراميدز السكة الحديد

منطقة القاهرة

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
