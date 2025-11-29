موعد ومكان قرعة سوبر القاهرة بمشاركة الأهلي وبيراميدز

تقرر إقامة قرعة منافسات بطولة سوبر القاهرة مواليد 2010 غدا الأحد في حضور ممثلي 21 ناديا المشاركين ضمن منافسات البطولة المحلية.



وضمت قائمة الأندية المشاركة ضمن منافسات مسابقة سوبر القاهرة مواليد 2010 أندية: المقاولون العرب وإسكو وبتروسبورت وأكاديمية أوازيس والسكة الحديد والجونة ومودرن والجزيرة وبتروجيت وليفيلز - انبي والتجمع هايتس والأهلي والشرطة وبيراميدز والاتصالات ووادي دجلة ومستقبل سبورت والداخلية ومصر للتأمين ومركز شباب الجزيرة ومركز شباب التجمع الأول.



تقام قرعة منافسات بطولة سوبر القاهرة مواليد 2010 في مقر فرع القاهرة لاتحاد كرة القدم في المعادي علي أن تبدأ في الساعة الـ 3 عصر غدا الأحد .



ومن المقرر إحضار كل نادي أو مركز شباب يشارك فى المسابقة المحلية إحضار تفويض لمراسم القرعة بالإضافة إلى خطاب لتحديد ملعب المباريات التي ستقام عليه المباريات وخطاب تحديد لون الزي الأساسي والزي الاحتياطي.