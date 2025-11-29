قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يثمن جهود رئيس المفوضية الأوروبية ويمنحها جائزة التميز
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي
مباراة الاهلي والجيش الملكي
يسري غازي

طالب عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بضرورة تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيال الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا .

‏وقال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ‏أنتظر من اللجنة التأديبية للكاف تطبيق عقوبة حرمان الجيش الملكي المغربي من جمهوره بسبب فشله فى توفير شروط الأمن دخل الملعب وحرمانه مباراتين من جمهور بالإضافة إلى العقوبة المعلقة بحرمانه مباراة لمدة عام والتى صدرت أبريل 2025.

أضاف عامر العمايرة: بما أن مفيش فى قانون الكاف التأديبي نص يحدد الغرامات المالية لإلقاء الأشياء بالملاعب في التطبيق مفروض يكون من قانون الفيفا التأديبي والذى يحدد 500 فرنك سويسري لكل شيء فأتمنى يكون المراقب عرف يعد الزجاجات.. فعلاً شر البلية ما يضحك.
 

موعد مباراتي الأهلي الحاسمتين بدوري الأبطال
من المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراتين حاسمتين فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في مباراتي الذهاب والعودة أمام نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقي لحسم إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب في القاهرة يوم 23 يناير عام 2026.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة العودة أمام نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقيا في تنزانيا يوم 30 يناير عام 2026.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة أون تايم سبورت الأرضية مباراتي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقيا. 

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا الكاف الفيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

ترشيحاتنا

اللواء محمد شرف

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية… والجيش يظفر بالمركزين الأول والثاني

عمر مرموش

مانشستر سيتي يواجه ليدز الليلة وسط غياب محتمل لعمر مرموش

كاراتيه

تأهل 4 لاعبين جدد بمنتخب الكاراتيه لربع نهائي بطولة العالم

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد