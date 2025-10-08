الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نثمن جهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ونبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر، ونستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم، وأن الوضع الاقتصادي في تحسن والأمور تسير جيدا.



وأوضح أن مصر مرت بظروف صعبة، لكن الأمور في مصر تمضي بفضل الله والشعب المصري، معلقًا “لا تقلقوا من أي تحد أو تهديد أيا ما كان طالما نقف يد واحدة” .

ولفت إلى أن أي دولة تستطيع عبور الأزمات والتحديات بفضل صلابة ووحدة شعبها، وأنه لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الوزارة قادرة على التعامل مع الجرائم المستحدثة، وأنه يقدم الشكر لجميع مؤسسات الدولة، والتي تتعاون مع وزارة الداخلية لتحقيق أهدافها .

وأضاف وزير الداخلية، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أن خريجو أكاديمية الشرطة تسلحوا بالعلم لأداء واجبهم الوطني

وأوضح :نمضي في إفشاء مخططات إعادة تصدير العنف والإرهاب وترويج الأفكار الهدامة.

وأنه يتقدم بالشكر لأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء النجاح.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.