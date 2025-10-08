توك شو| الرئيس السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر.. ومفاجأة بشأن الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية، وتمكنا من التغلب على الإرهاب والوضع في مصر مطمئن.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر، ونستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم، وأن الوضع الاقتصادي في تحسن والأمور تسير جيدا.



رئيس أكاديمية الشرطة: نخرج ضباطًا مؤهلين بلغات متعددة وكفاءات عالية لحماية أمن الوطن

قال رئيس أكاديمية الشرطة، إن الأكاديمية تشهد نقلة نوعية كبيرة في تدريب وتخريج الضباط المتخصصين، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي الجديد الذي بدأ العمل به منذ عدة سنوات، والذي يمتد لمدة أربع سنوات، أثبت نجاحه في تزويد الضباط بكافة المهارات والمعرفة اللازمة لتأدية مهامهم بكفاءة عالية.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

وأضاف رئيس الأكاديمية، في تصريحات خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، أن جميع الخريجين قد حصلوا على تدريب شامل في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى التي تواكب التحديات الأمنية الحالية.

يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب

قالت الدكتورة منة فاروق، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن اللقاءات والجلسات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود المشاركة، انطلقت منذ الصباح الباكر، في إطار المناقشات المتعلقة بتنفيذ خطة ترامب.

وأضافت فاروق، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن رؤساء الوفود بدأوا في التوافد إلى القاعة الرئيسية في شرم الشيخ، حيث تُعقد الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تناقش عددًا من النقاط الجوهرية، استكمالًا لما تم طرحه خلال الاجتماعات السابقة في اليومين الماضيين.

وأوضحت الموفدة، أن من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة اليوم هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة خطط انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، بما يشمل تحديد توقيتات واضحة لذلك.

أردوغان: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فورا والالتزام بمقترح ترامب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس التركي أردوغان، قال إنه على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فورا والالتزام بمقترح ترامب.



وأوضح أن إسرائيل استخدمت الجوع سلاح حرب في غزة مما أدى إلى استشهاد كثير من الأطفال، وإسرائيل تظل عقبة رئيسية أمام السلام رغم خطة ترامب ويجب أن توقف هجماتها.

الرئيس السيسي يوجه بإجراء معايشة لطلاب الجامعات بالأكاديمية العسكرية والشرطة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء معايشة لطلاب الجامعات مع طلاب الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية.

هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى الرئيس السيسي من خلالها إلى بناء جسور تواصل وتعاون بين الأجيال الشابة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، في سبيل تعزيز الحس الوطني وتنمية القدرات الفردية في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه وأطالبه بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، ونثمن جهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ونبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

الرئيس السيسي يكرم المتفوقين بأكاديمية الشرطة.. فيديو

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من طلاب أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة.

وهم:

ملازم تحت الاختبار

عبد حسن عبد العال عليوة

زيادة أحمد عثمان

على خالد علي فريج

محمد ياسر الحاج علي

مصطفى عاصم صابر عبد العزيز

أول الوافدين من دولة فلسطين

ملازم تحت الاختبار

عنان على عمر شعلان

أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق

ملازم تحت الاختبار

إسلام أشرف رجب رجب

أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق

ملازم تحت الاختبار

منار مروان عبد العزيز علي

من خريجي التربية الرياضية

نهال محمد إبراهيم إبراهيم

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدلاً صباحًا في معظم المناطق، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستصل إلى 30 درجة مئوية.

طقس معتدل صباحًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق، خاصة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية.

الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد خلال النهار

أما في النهار، فسيسود الطقس الحار على معظم المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى إلى 36 درجة مئوية. وفي المقابل، سيكون الطقس معتدلاً ليلاً في أغلب الأماكن.



القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا وفيديو يوضح أن القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، من الجانب المصري لمعبر رفح البري، القافلة الـ46 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، من البوابة الفرعية لميناء رفح البري، وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، محمّلة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني حصارًا خانقًا منذ عامين.

وقال زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح: إن قافلة المساعدات الـ46 من سلسلة قوافل "زاد العزة" تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، التي تنوّعت ما بين أجولة الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية، فضلًا عن المستلزمات الطبية والعلاجية والإيوائية.