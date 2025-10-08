قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي،  الرئيس الأمريكي ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه وأطالبه بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".


وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، ونثمن جهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ونبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.



وأوضح أن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر، ونستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم، وأن الوضع الاقتصادي في تحسن والأمور تسير جيدا.
 

وأوضح أن مصر مرت بظروف صعبة، لكن الأمور في مصر تمضي بفضل الله والشعب المصري، معلقًا “لا تقلقوا من أي تحد أو تهديد أيا ما كان طالما نقف يد واحدة” .

ولفت إلى أن أي دولة تستطيع عبور الأزمات والتحديات بفضل صلابة ووحدة شعبها، وأنه لا يستطيع أحد الاقتراب من مصر.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الوزارة قادرة على التعامل مع الجرائم المستحدثة، وأنه يقدم الشكر لجميع مؤسسات الدولة، والتي تتعاون مع وزارة الداخلية لتحقيق أهدافها .

وأضاف وزير الداخلية، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس السيسي، أن خريجو أكاديمية الشرطة تسلحوا بالعلم لأداء واجبهم الوطني

وأوضح :نمضي في إفشاء مخططات إعادة تصدير العنف والإرهاب وترويج الأفكار الهدامة.

وأنه يتقدم بالشكر لأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء النجاح.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.

السيسي الرئيس الأمريكي ترامب

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد ندوةً تثقيفية بعنوان: بصمة ضمير في ضوء أخلاق المهنة

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: علينا الاستعداد الشامل بالإيمان والعلم والصناعة لبناء قوة الردع في مواجهة الأعداء

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

