الرئيس السيسي يكرم المتفوقين بأكاديمية الشرطة.. فيديو

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من طلاب أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة.

وهم:

ملازم تحت الاختبار

عبد حسن عبد العال عليوة

زيادة أحمد عثمان

على خالد علي فريج

محمد ياسر الحاج علي

مصطفى عاصم صابر عبد العزيز

أول الوافدين من دولة فلسطين

ملازم تحت الاختبار

عنان على عمر شعلان

أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق

ملازم تحت الاختبار

إسلام أشرف رجب رجب

أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق

ملازم تحت الاختبار

منار مروان عبد العزيز علي

من خريجي التربية الرياضية

نهال محمد إبراهيم إبراهيم

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا لطلاب أكاديمية الشرطة يستعرضون مهارات الرماية خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.