اسم مصر شرف.. وزير الرياضة: محمد صلاح منتج مصري نتشرف به

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على فوز المنتخب المصري وتأهله إلى كأس العالم، قائلا: نشكر الرئيس السيسي ودعمه المتواصل للرياضيين والرياضة المصرية.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رسائل دعم الرئيس السيسي للرياضيين تعطيهم طاقة إيجابية كبيرة، متابعا: محمد صلاح منتج مصري نتشرف به وندعمه بشكل كامل.

واسترسل:"مفيش حد عمل اللي عمله محمد صلاح"، ولكن لدينا أجيال قادمة ومحترفين مصريين في كافة الرياضيات وكلنا أمل في الجميع.

وأوضح أن اسم مصر شرف والدولة توفر الدعم الكامل للجميع، متابعا: اللي مش متمسك باسم مصر ربنا يوفقه ومحدش يتكلم عن مصر ودورها الداعم".