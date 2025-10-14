قبل مواجهة الاتفاق.. مالكوم يثير قلق جماهير الهلال السعودي

أثار النجم البرازيلي مالكوم فيليب، لاعب الهلال السعودي، قلق جماهير ناديه قبل مواجهة الاتفاق المقبلة، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر مالكوم صورة له عبر حسابه الرسمي بـ"سناب شات" وهو بجهاز التنفس الصناعي، وهو ما أثار قلق الجماهير.

وبحسب صحيفة “اليوم" السعودية، فإن الجهاز الذي استخدمه مالكوم في الصورة خاص بالاستنشاق يحرص على تنشيط الدورة الدموية والعضلات عقب نهاية كل تدريب.

وأضافت أن اللاعب البرازيلي لا يعاني من أي أزمة صحية ولكن الجهاز مخصص للاعبين بعد نهاية كل تدريب.



موعد مباراة الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتفاق، يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، حيث إنه يحل في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.