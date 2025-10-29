أيهما أفضل للشراء ولماذا؟.. هاتف Redmi K90 Pro Max أو Xiaomi 17 Pro Max

في عالم الهواتف الذكية، لا يزال الفرق بين "الهاتف الرائد بأسعار معقولة" و"الهاتف الرائد الحقيقي" غامضًا، ومع إطلاق هاتفي Redmi K90 Pro Max و Xiaomi 17 Pro Max ، أصبح لدى المشترين خياران قويان من شاومي. وبينما يقدم كلاهما أجهزة متطورة، يقدم هاتف K90 Pro Max أجهزة قريبة من الهواتف الرائدة بسعر في متناول الجميع. وبالنظر إلى تطابق بعض مواصفاتهما، ما الفرق بين الهاتف الرائد الاقتصادي والهاتف الرائد الحقيقي للعلامة التجارية؟

التصميم والعرض

يتميز طرازا Pro Max الجديدان من عملاق التكنولوجيا الصيني بتصميم متشابه للغاية، مع واجهتين أماميتين مسطحتين، وإطار معدني على الجانب، وزوايا مستديرة. إلا أن شاشة Xiaomi 17 Pro Max الثانوية الفريدة على ظهر الهاتف تُعد ميزة رئيسية. لا تقتصر هذه الشاشة الصغيرة، مقاس 2.9 بوصة، على عرض معلومات مهمة مثل التاريخ والوقت والإشعارات فحسب، بل تعمل أيضًا كشاشة عرض للكاميرا، وتعرض الحالات المباشرة (مثل المهام النشطة مثل سيارات الأجرة وتشغيل الموسيقى وغيرها)، وتوفر حيوانات أليفة افتراضية، وغير ذلك الكثير.

في الواجهة الأمامية، زوّدت شاومي هاتفي Redmi K90 Pro Max وXiaomi 17 Pro Max بنفس شاشة OLED المسطحة M10 LTPO بدقة 2K وقياس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، و3500 شمعة سطوع قصوى، وخاصية تعتيم DC، وزجاج Dragon Crystal Glass من شاومي للحماية. لذا، باستثناء الشاشة الرئيسية، فإن تجربة المشاهدة متشابهة تقريبًا.

التصوير الفواتغرافي



كما استعار هاتف Redmi K90 Pro Max شاشة هاتف 17 Pro Max، استعار هاتف K90 Pro Max كاميرته الرئيسية من طراز آخر من سلسلة Xiaomi 17. يأتي الهاتف مزودًا بمستشعر Light Fusion 950 بدقة 50 ميجابكسل ومقاس 1/1.31 بوصة مع مثبت بصري OIS، وهو نفس المستشعر الموجود في هاتف Xiaomi 17 القياسي. ويتصل هذا المستشعر بعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 5x (وهي الأولى من نوعها للعلامة التجارية). أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فتضم الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 20 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف Xiaomi 17 Pro Max بمستشعر رئيسي Light Hunter 950L أكبر بدقة 50 ميجابكسل (1/1.28 بوصة)، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x. كما يضم كاميرا بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. إلى جانب عتاده القوي، يتميز هذا الطراز بتعاون Xiaomi مع شركة Leica.