فى أسوان: تطعيم 509ألف و 220طفل وطفلة ضد الحصبة والحصبة الألمانية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحقيق نسبة تطعيم مرتفعة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، حيث تم تطعيم 509 ألف و 220 طفل وطفلة بنسبة تغطية وصلت إلى 90%، بينهم 5 آلاف طفل غير مصرى من المقيمين والوافدين داخل المحافظة.

أكدت الدكتورة وفاء عيد، مسئول التطعيمات بمديرية الصحة، أن الفرق الطبية المنتشرة بجميع الإدارات الصحية والوحدات الريفية تعمل وفق خطة دقيقة لضمان وصول الخدمة إلى كل طفل مستهدف، وأن الحملة شهدت تعاونًا كبيرًا من الأسر وقطاعات المجتمع المحلى، مما ساهم فى ارتفاع نسب التغطية.

التطعيم

من جانبه أوضح أحمد عاطف، المراقب العام للتطعيمات، أن الفرق المتنقلة والثابتة كثفت من انتشارها خلال أيام الحملة لضمان الوصول للمناطق البعيدة والنجوع، وأن العمل يتم وفق معايير الجودة والاشتراطات الصحية لضمان أعلى مستوى من الأمان للأطفال أثناء عملية التطعيم.

وأشار الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إلى أن الحملات المكثفة ستتواصل للوصول إلى النسب المستهدفة بالكامل، خاصة فى المناطق التى تشهد كثافة سكانية أو طبيعة جغرافية تستدعى زيادة عدد الفرق الطبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بالحفاظ على مكافحة الأمراض الوبائية وتعزيز مناعة الأطفال.