الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
أخبار العالم

أكثر من 1100 قتيل.. فيضانات إندونيسيا تبتلع المدن وسريلانكا تطلب النجدة الدولية

فيضانات إندونيسيا
فيضانات إندونيسيا
ناصر السيد

نشرت سريلانكا وإندونيسيا عسكريين في محاولة لمساعدة ضحايا الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 1100 شخص في أربع دول آسيوية.

الفيضانات في إندونيسيا

وأدت الفيضانات في إندونيسيا، قُتل ما لا يقل عن 604 أشخاص ولا يزال 464 في عداد المفقودين، وفقًا للوكالة الوطنية للكوارث.

وكانت مقاطعات آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة الأكثر تضررًا، حيث أفادت التقارير بعزل آلاف الأشخاص دون إمدادات حيوية، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وتم إجلاء مئات الآلاف من منازلهم في ثلاث مقاطعات بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا وحدها.

يتصاعد الغضب الشعبي إزاء ما يصفه الكثيرون باستجابة حكومية غير مدروسة للفيضانات المميتة، ويُعزى بطء تسليم المساعدات الغذائية الضرورية إلى العقبات البيروقراطية.

تتعرض الحكومة الإندونيسية لضغوط لإعلان حالة طوارئ وطنية استجابةً للفيضانات. 

وقال الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في وقت سابق اليوم: "نأمل أن يكون الأسوأ قد مر".

كارثة الفيضانات في سريلانكا

في سريلانكا، دعت الحكومة إلى تقديم مساعدات دولية، واستخدمت مروحيات عسكرية للوصول إلى المحاصرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ديتوا. 

وقُتل ما لا يقل عن 355 شخصًا، وفقًا للمسؤولين، ويُقدر أن 366 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وأفادت التقارير بمقتل أكثر من 170 شخصًا في تايلاند، وكانت مقاطعة سونغكلا الجنوبية الأكثر تضررًا وقد تسببت الفيضانات في اضطرابات شديدة، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف الأشخاص، وجعل الشوارع غير سالكة، وغمرت المياه المباني المنخفضة والمركبات.

وأكد مسؤولون في ماليزيا وفاة ثلاثة أشخاص.

