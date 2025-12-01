قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد حادث تلوث إشعاعي في إندونيسيا.. إجراءات مصرية مشددة

بعد حادث تلوث إشعاعي في إندونيسيا الآن
بعد حادث تلوث إشعاعي في إندونيسيا الآن
إسراء عبدالمطلب

اتخذت الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية خطوات عاجلة لتفعيل إجراءات طوارئ احترازية على الواردات القادمة من إندونيسيا، خاصة المواد الغذائية، عقب ورود تقارير عن حادث تلوث إشعاعي في مجمع صناعي بمدينة تشيكاندي الإندونيسية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات الأمان للغذاء والمنتجات المتداولة في السوق المحلية، وتحصين المستهلكين من أي مخاطر قد تنجم عن حوادث إشعاعية خارجية.

وتؤكد الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات يقظتها في التعامل مع أي حادث دولي قد تكون له تداعيات على الواردات، مشددة على أهمية الرقابة المتواصلة على حركة السلع العابرة للحدود، لا سيما تلك المرتبطة بالصناعات الغذائية والمعدنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه شامل يهدف إلى إحكام منظومة الفحص في مختلف المنافذ التجارية.

خلفية الحادث

وفقًا للصحف الإندونيسية، وقع حادث التلوث نتيجة إطلاق مادة "السيزيوم 137"، وهي مادة مشعة ذات مخاطر عالية عند التعرض المباشر لها، داخل منشأتين صناعيتين في تشيكاندي، إحداهما مصنع للأحذية والأخرى منشأة لمعالجة الجمبري. 

وأشارت الوكالات المحلية إلى أن السلطات الإندونيسية تمكنت من السيطرة على الوضع والحد من انتشار المادة المشعة، إلا أن القاهرة فضّلت تعزيز إجراءات الفحص لضمان عدم انتقال أي أثر إشعاعي إلى الأراضي المصرية.

وتشير التقارير الأولية في جاكرتا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة سبب تسرب المادة المشعة، وسط متابعة دقيقة من جهات الرقابة النووية الإندونيسية، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

تفاصيل الإجراءات الاحترازية

أبلغت الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية غرفة الصناعات الغذائية بأن الفحص الإشعاعي الإضافي سيشمل فئات متعددة من الواردات، من بينها الأغذية المعلبة والطازجة، المنتجات الصناعية، والخردة المعدنية. وستُنفذ عمليات الفحص في الموانئ والمطارات والمعابر البرية، عبر أجهزة كشف متقدمة ومتخصصة في قياس الإشعاع منخفض الشدة، لضمان رصد أي مستويات قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ستخضع بيانات الشحنات لمراجعة دقيقة تتضمن مصادرها، خطوط الإمداد، وتواريخ التعبئة، وذلك للتحقق من خلوّها التام من أي تلوث إشعاعي، مهما بلغت درجته. وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات القصوى في ظل استمرار التحقيقات الإندونيسية حول الحادث.

 

التنسيق مع الجهات المختصة

تعمل الهيئة المصرية بالتعاون الكامل مع هيئة سلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتطبيق خطة موحدة للفحص والمتابعة. كما تستمر الاتصالات الفنية مع الهيئة الإندونيسية المختصة BAPETEN لمتابعة مستجدات الوضع أولاً بأول، والحصول على أي تقارير رسمية تتعلق بالحادث ونتائجه المحتملة على المنتجات المعدّة للتصدير.

وشددت الهيئة على أن الإجراءات الحالية احترازية فقط، ولا تعكس حدوث أي تلوث فعلي في الواردات القادمة من إندونيسيا، موضحة أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المستهلك المصري إلى حين صدور تقرير نهائي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد بدقة نطاق الحادث ومدى السيطرة عليه ومستوى المخاطر المرتبطة به.

إندونيسيا تشيكاندي مصر الهيئة المصرية للرقابة النووية الإشعاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب .. نصف قرن من التنوير ينتظر دورته الـ57

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد