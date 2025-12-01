قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوائز القهوة.. ظهور مفاجئ لمادورو وسط كاراكاس ينسف شائعات هروبه

مادورو
مادورو
قسم الخارجي

ظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو علنًا يوم الأحد لأول مرة منذ خمسة أيام، منهيًا بذلك تكهنات فراره من البلاد.

ظهور مادورو بعد شائعة هروبه

وقدّم مادورو، البالغ من العمر 63 عامًا، جوائز وألقى كلمة في حفل توزيع جوائز القهوة السنوي في الجزء الشرقي من العاصمة كاراكاس، وفقًا لشبكة CNN، وهتف في إحدى المرات بأن اقتصاد فنزويلا "غير قابل للتدمير، لا يُمس، لا يُقهر".

وقبل ذلك، كانت أحدث علامة على مكان وجود مادورو يوم الأربعاء، عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود سيارته في أنحاء كاراكاس على قناته على تيليجرام.

ممر آمن لمادورو

وأفادت صحيفة ميامي هيرالد يوم الأحد أن ترامب عرض على مادورو وزوجته وابنه ممرًا آمنًا للخروج من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إذا وافق على الاستقالة فورًا. 

وردّت إدارة مادورو بعرضها التنازل عن السيطرة السياسية على فنزويلا، مع الاحتفاظ بالسيطرة على القوات المسلحة، مما أدى إلى طريق مسدود.

نقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن مادورو طلب أيضًا "عفوًا شاملًا عن أي جرائم ارتكبها هو وجماعته"، وهو ما رُفض.

اتهام مادورو بالإرهاب

في مارس 2020، وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى مادورو تهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأجهزة تدميرية، والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة تدميرية.

ووفقًا للائحة الاتهام، تواطأ مادورو مع أعضاء منشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" لتهريب المخدرات إلى أمريكا الوسطى و"إغراق" الولايات المتحدة بالكوكايين. 

تجارة المخدرات 

يُزعم أن مادورو ومسؤولين حكوميين فنزويليين رفيعي المستوى زوّدوا مهربي المخدرات في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) برشاشات وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى، ووفّروا لهم مجالًا جويًا آمنًا لنقل الكوكايين من كولومبيا إلى أمريكا الوسطى.

وتقول الولايات المتحدة أيضًا إن مادورو هو زعيم كارتل دي لوس سولس، الذي شحن مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات غير المشروعة الأخرى إلى الولايات المتحدة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، محققًا ملايين الدولارات.

عرضت إدارة ترامب في البداية 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو - وهي مكافأة رفعتها وزارة الخارجية إلى 25 مليون دولار في 10 يناير، ورُفعت إلى 50 مليون دولار في أغسطس الماضي.

ظهور مفاجئ لمادورو كاراكاس الرئيس الفنزويلي وزارة العدل الأمريكية توزيع جوائز القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي.. وظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق

طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

هواتف اقتصادية

ظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق .. تعرف عليها

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد