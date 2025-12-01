جوائز القهوة.. ظهور مفاجئ لمادورو وسط كاراكاس ينسف شائعات هروبه

ظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو علنًا يوم الأحد لأول مرة منذ خمسة أيام، منهيًا بذلك تكهنات فراره من البلاد.

ظهور مادورو بعد شائعة هروبه

وقدّم مادورو، البالغ من العمر 63 عامًا، جوائز وألقى كلمة في حفل توزيع جوائز القهوة السنوي في الجزء الشرقي من العاصمة كاراكاس، وفقًا لشبكة CNN، وهتف في إحدى المرات بأن اقتصاد فنزويلا "غير قابل للتدمير، لا يُمس، لا يُقهر".

وقبل ذلك، كانت أحدث علامة على مكان وجود مادورو يوم الأربعاء، عندما نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يقود سيارته في أنحاء كاراكاس على قناته على تيليجرام.

ممر آمن لمادورو

وأفادت صحيفة ميامي هيرالد يوم الأحد أن ترامب عرض على مادورو وزوجته وابنه ممرًا آمنًا للخروج من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إذا وافق على الاستقالة فورًا.

وردّت إدارة مادورو بعرضها التنازل عن السيطرة السياسية على فنزويلا، مع الاحتفاظ بالسيطرة على القوات المسلحة، مما أدى إلى طريق مسدود.

نقلت الوكالة عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن مادورو طلب أيضًا "عفوًا شاملًا عن أي جرائم ارتكبها هو وجماعته"، وهو ما رُفض.

اتهام مادورو بالإرهاب

في مارس 2020، وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى مادورو تهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وأجهزة تدميرية، والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة تدميرية.

ووفقًا للائحة الاتهام، تواطأ مادورو مع أعضاء منشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" لتهريب المخدرات إلى أمريكا الوسطى و"إغراق" الولايات المتحدة بالكوكايين.

تجارة المخدرات

يُزعم أن مادورو ومسؤولين حكوميين فنزويليين رفيعي المستوى زوّدوا مهربي المخدرات في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) برشاشات وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى، ووفّروا لهم مجالًا جويًا آمنًا لنقل الكوكايين من كولومبيا إلى أمريكا الوسطى.

وتقول الولايات المتحدة أيضًا إن مادورو هو زعيم كارتل دي لوس سولس، الذي شحن مئات الأطنان من الكوكايين والمخدرات غير المشروعة الأخرى إلى الولايات المتحدة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، محققًا ملايين الدولارات.

عرضت إدارة ترامب في البداية 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو - وهي مكافأة رفعتها وزارة الخارجية إلى 25 مليون دولار في 10 يناير، ورُفعت إلى 50 مليون دولار في أغسطس الماضي.