أسرة السباح الراحل يوسف تطالب بكشف ملابسات وفاته وسط تضارب الروايات

تعيش أسرة السباح يوسف حالة من الصدمة والارتباك منذ وفاته المفاجئة خلال مشاركته في إحدى البطولات، وسط غياب تفسير رسمي حاسم وتضارب في الروايات المتداولة حول ظروف الحادث، وبينما تتحدث الأسرة عن إهمال جسيم في موقع البطولة، تشير روايات أخرى إلى احتمالات صحية نفتها الأسرة جملة وتفصيلا، ما زاد من تعقيد المشهد ودفعهم للمطالبة العاجلة بكشف الحقيقة.

غموض حول إجراءات التشريح وتصريح الدفن

أشارت الأسرة إلى أن جثمان يوسف نُقل إلى المشرحة وتم تشريحه بناءً على ادعاءات تزعم احتمال تعاطيه منشطات أو معاناته من مشكلة صحية سابقة، الأمر الذي وصفته الأسرة بأنه لا يستند إلى أي دليل.

وكانت بداية التحقيقات قد تضمّنت تطمينات بإصدار تصريح الدفن سريعًا، إلا أن الأسرة فوجئت لاحقًا بإعادة طرح تلك المزاعم، ما ضاعف شعورها بالارتباك وأثار شكوكها بشأن مسار التحقيق.

مسيرة رياضية ناجحة

أكدت الأسرة أن يوسف كان لاعبًا ملتزمًا بدأ ممارسة السباحة منذ طفولته وحقق إنجازات متتالية، مشيرةً إلى أنها لم تتلقّ حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن تفاصيل ما جرى داخل البطولة أو نتائج التحقيقات الأولية.

ويقول أفراد الأسرة إن هذا الصمت يزيد من حدة الألم ويترك الكثير من الأسئلة بلا إجابات.

شهادات الأسرة: إضاءة ضعيفة وغياب للإنقاذ

روت الأسرة تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة للراحل، مؤكدة أن الإضاءة داخل حمام السباحة كانت غير كافية، وأن متابعة المتسابقين لم تتم بالشكل المطلوب خلال فعاليات البطولة.

كما أشارت إلى غياب الطاقم الطبي عن موقع المنافسة، في وقت وصلت فيه سيارة الإسعاف دون تجهيزات، ما جعل محاولة إنقاذ يوسف غير مكتملة وبدون تأثير فعلي.

تفاصيل وصوله للمستشفى

بحسب رواية الأسرة، وصل يوسف إلى المستشفى وهو فاقد للوعي ودون نبض، رغم محاولات الإنعاش المتكررة التي استمرت عدة مرات دون استجابة. وتقول الأسرة إن تلك السيناريوهات كانت نتيجة مباشرة لغياب منظومة إنقاذ فعالة داخل النادي.

مطالبات بمراجعة الكاميرات وكشف الحقيقة

طالبت الأسرة بمراجعة كاميرات المراقبة داخل موقع البطولة لمعرفة كيفية حدوث الواقعة لحظة بلحظة، مؤكدة أن الشفافية الكاملة هي السبيل الوحيد لطمأنة الرأي العام وإنصاف الراحل.

وتؤكد الأسرة أنها مستمرة في المطالبة بحق ابنها، وأنها لن تتراجع حتى تتكشف جميع الملابسات للرأي العام.