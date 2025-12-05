قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
توك شو

أسرة السباح الراحل يوسف تطالب بكشف ملابسات وفاته وسط تضارب الروايات

السباح يوسف محمد
السباح يوسف محمد
إسراء صبري

تعيش أسرة السباح يوسف حالة من الصدمة والارتباك منذ وفاته المفاجئة خلال مشاركته في إحدى البطولات، وسط غياب تفسير رسمي حاسم وتضارب في الروايات المتداولة حول ظروف الحادث، وبينما تتحدث الأسرة عن إهمال جسيم في موقع البطولة، تشير روايات أخرى إلى احتمالات صحية نفتها الأسرة جملة وتفصيلا، ما زاد من تعقيد المشهد ودفعهم للمطالبة العاجلة بكشف الحقيقة.

غموض حول إجراءات التشريح وتصريح الدفن

أشارت الأسرة إلى أن جثمان يوسف نُقل إلى المشرحة وتم تشريحه بناءً على ادعاءات تزعم احتمال تعاطيه منشطات أو معاناته من مشكلة صحية سابقة، الأمر الذي وصفته الأسرة بأنه لا يستند إلى أي دليل.

وكانت بداية التحقيقات قد تضمّنت تطمينات بإصدار تصريح الدفن سريعًا، إلا أن الأسرة فوجئت لاحقًا بإعادة طرح تلك المزاعم، ما ضاعف شعورها بالارتباك وأثار شكوكها بشأن مسار التحقيق.

مسيرة رياضية ناجحة

أكدت الأسرة أن يوسف كان لاعبًا ملتزمًا بدأ ممارسة السباحة منذ طفولته وحقق إنجازات متتالية، مشيرةً إلى أنها لم تتلقّ حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن تفاصيل ما جرى داخل البطولة أو نتائج التحقيقات الأولية.

ويقول أفراد الأسرة إن هذا الصمت يزيد من حدة الألم ويترك الكثير من الأسئلة بلا إجابات.

شهادات الأسرة: إضاءة ضعيفة وغياب للإنقاذ

روت الأسرة تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة للراحل، مؤكدة أن الإضاءة داخل حمام السباحة كانت غير كافية، وأن متابعة المتسابقين لم تتم بالشكل المطلوب خلال فعاليات البطولة.

كما أشارت إلى غياب الطاقم الطبي عن موقع المنافسة، في وقت وصلت فيه سيارة الإسعاف دون تجهيزات، ما جعل محاولة إنقاذ يوسف غير مكتملة وبدون تأثير فعلي.

تفاصيل وصوله للمستشفى

بحسب رواية الأسرة، وصل يوسف إلى المستشفى وهو فاقد للوعي ودون نبض، رغم محاولات الإنعاش المتكررة التي استمرت عدة مرات دون استجابة. وتقول الأسرة إن تلك السيناريوهات كانت نتيجة مباشرة لغياب منظومة إنقاذ فعالة داخل النادي.

مطالبات بمراجعة الكاميرات وكشف الحقيقة

طالبت الأسرة بمراجعة كاميرات المراقبة داخل موقع البطولة لمعرفة كيفية حدوث الواقعة لحظة بلحظة، مؤكدة أن الشفافية الكاملة هي السبيل الوحيد لطمأنة الرأي العام وإنصاف الراحل.

وتؤكد الأسرة أنها مستمرة في المطالبة بحق ابنها، وأنها لن تتراجع حتى تتكشف جميع الملابسات للرأي العام.

السباح يوسف وفاة السباح يوسف واقعة حمام السباحة

