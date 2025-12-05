مدرب السباح الراحل يوسف يكشف اللحظات الأخيرة: إهمال فاضح واتّهامات بلا دليل

أكد مصطفى ندا، المدرب الشخصي للسباح الراحل يوسف، أن الطفل كان يتمتع بموهبة استثنائية ومستقبل رياضي واعد، معربًا عن استيائه الشديد من الاتهامات التي وجّهها اتحاد السباحة بشأن تعاطيه منشطات.

التحقيقات الرسمية

وأوضح أنه طالب خلال التحقيقات الرسمية بمحاسبة كل من روّج لهذه الادعاءات دون مستند أو دليل، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده لتحمل أي مسؤولية قانونية إذا ثبت وجود أي تقصير من جانبه.

التعامل مع حالة طارئة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أشار ندا إلى وجود قصور واضح في إجراءات الإنقاذ، موضحًا أن سيارة الإسعاف التي حضرت إلى موقع الحدث لم تكن مجهزة للتعامل مع حالة طارئة بهذا الحجم.

كما انتقد بشدة دور الحكمة المسؤولة عن متابعة السباق، مؤكدًا أنها كانت منشغلة بهاتفها وجلست بطريقة غير مسؤولة بينما كان يوسف يغرق أمامها دون اتخاذ أي إجراء فوري لإنقاذه.

وأضاف أن ما حدث يكشف عن ثغرات خطيرة في تطبيق قواعد السلامة داخل البطولات الرياضية، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل للكشف عن أوجه الإهمال وضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة مع أي لاعب آخر.

وختم حديثه مؤكدًا: "يوسف كان بيغرق والحكمة قاعدة بتلعب على الموبايل"، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن السكوت عنه.