والد السباح يوسف: ابني يمارس اللعبة منذ السادسة من عمره وحقق نجاحات رياضية متواصلة

قال المهندس محمد عبد الملك، والد السباح الراحل يوسف، إن أسرته لم تتلقَّ أي إجابات واضحة بشأن ملابسات وفاة نجله، مؤكّدًا أن يوسف تم نقله إلى المشرحة وتشريح جثمانه بعد ادعاءات من اتحاد السباحة بأنه كان يتعاطى منشطات أو يعاني من مشكلة صحية، وهو ما نفاه تمامًا.

بداية التحقيقات

وأوضح محمد عبد الملك، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الجهات المسؤولة أبلغته في بداية التحقيقات بأنه سيتم الانتهاء منها سريعًا ومنحه تصريح دفن ليستلم جثمان ابنه من المستشفى، إلا أنه فوجئ لاحقًا بمسؤولين يؤكدون أن الاتحاد يشك في تعاطي ابنه للمنشطات، وهو ما اعتبره اتهامًا جائرًا لا يستند إلى أي حقائق.

وأضاف محمد عبد الملك، أن يوسف يمارس اللعبة منذ أن كان في السادسة من عمره، وحقق نجاحات رياضية متواصلة، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه أي مسؤول حتى الآن ليبلغه بنتائج التحقيقات أو يوضح له "حق ابنه فين"، على حد قوله.

معرفة الحقيقة كاملة

وأشار محمد عبد الملك، إلى أنه لن يتنازل عن معرفة الحقيقة كاملة بشأن أسباب وفاة نجله، مؤكدًا أن ما تعرضت له الأسرة من صدمة وإجراءات غير واضحة يزيد من إصراره على المطالبة بحق يوسف وكشف ملابسات ما حدث.