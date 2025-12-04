قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة
انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود .. ويمكن تسليحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ثلاثة أيام بلا نوم| كواليس صادمة ترويها أسرة السباح الراحل.. والعزاء اليوم في منزل الأسرة

يوسف محمد لاعب نادي الزهور
يوسف محمد لاعب نادي الزهور
أحمد العيسوي

خيّم الحزن على الوسط الرياضي في مصر بعد وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، أثناء مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا. حادث مفجع صدم أسرته ومحبيه وكل من تابع مسيرته القصيرة التي كانت تبشر بموهبة استثنائية. وبينما لا تزال الأسئلة تتردد حول أسباب الوفاة وملابسات ما جرى داخل حمام السباحة، تتكشف الروايات الأولى من داخل الأسرة التي تعيش حالة حزن وذهول منذ وقوع الحادث.

دفن الفجر.. وأسرة تحاول الصمود وسط الإجراءات

كشف عم اللاعب، أبو كريم، في تصريحات خاصة، أن الأسرة قامت بدفن يوسف في ساعات الفجر الأولى قائلاً: "الحمد لله تم دفنه الفجر.. وإحنا عاملين العزا دلوقتي عند منزل الأسرة".

وعن حال والدَي الطفل، أوضح أنهم جميعًا لم ينالوا قسطًا من النوم لمدة ثلاثة أيام متتالية بسبب الإجراءات المتتابعة التي خضعت لها الجثة من مستشفى إلى أخرى ومن جهة تحقيق إلى أخرى، مضيفًا: "والله لسه كلنا صاحيين من شوية.. كنا يومين تلاتة ما نمّاش بسبب اللي كنا فيه.. التحقيقات شغالة وربنا يسهل".

وكانت الأسرة قد أكدت في وقت سابق أنها لم تتمكن من بدء مراسم العزاء فورًا لأنها لا تزال في القاهرة بانتظار إنهاء الإجراءات داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر. وأشار عم اللاعب إلى أنهم حضروا من بورسعيد خصيصًا لحضور البطولة، متوقعًا الانتهاء من اجراءات الدفن خلال نصف ساعة قبل أن ينطلقوا لدفن الجثمان وإقامة عزاء يستمر ثلاثة أيام كاملة.

غياب الإجابات والتحقيقات في انتظار الحقيقة

وعند طرح سؤال حول ما إذا تم التحفظ على أي مسؤول داخل البطولة، نفى أبو كريم تمامًا وجود أي توقيف حتى الآن، مؤكدًا أن ما حدث “يشبه وفاة غريق” داخل حوض سباحة يفترض أن تتوفر فيه أعلى درجات الأمان.

وقال: "ما حدش اتقبض عليه.. اللي حصل كأنه واحد غرق قدام الناس.. لكن التحقيقات هي اللي هتوضح مين مسؤول"، مشددًا على أن الأسرة تنتظر ما ستكشفه التقارير الرسمية لمعرفة ما إن كان هناك تقصير أو إهمال.

عشر دقائق تحت الماء.. لحظات مأساوية داخل الحوض

روى عم اللاعب تفاصيل صادمة نقلها له شهود عيان أكدوا أن يوسف ظل تحت المياه لمدة تقارب عشر دقائق قبل انتشاله، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم والمنقذين وكل المسؤولين المتواجدين بجوار المسبح سيتحملون مسؤولية الإجابة عن سبب التأخر في التدخل.

وأوضح أن والدي يوسف كانا حاضرين بالكامل في المدرجات برفقة شقيقته التوأم التي أصبحت الآن الابنة الوحيدة، في فقد مؤلم يعصف بقلب الأسرة.

بيانات رسمية.. وإعلان الحداد

وفق البيان الرسمي للاتحاد المصري للسباحة، كان يوسف يشارك في سباق 50 متر ظهر، وبمجرد القفز في المياه تعرض لحالة إغماء أدت إلى سقوطه لقاع الحوض. تدخل المنقذون وانتُشل الطفل ثم نُقل إلى الطاقم الطبي ومنه مباشرة إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث حاول الأطباء إنعاشه دون جدوى.

وأعلن الاتحاد حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام مؤكداً حزنه العميق وتعازيه لأسرة اللاعب.

مصادر طبية أوضحت كذلك أن الطفل قد يكون اصطدم بقاع الحوض بقوة، ما تسبب في فقدانه الوعي وبقائه أسفل المياه ما بين ثلاث إلى خمس دقائق على الأقل قبل إنقاذه، ما أدى إلى وفاته رغم محاولات الإنعاش.

 

رحل يوسف محمد قبل أن يحقق أحلامه الرياضية، تاركًا وراءه أسرة مكلومة وشارعًا رياضيًا لا يزال يعيش صدمة رحيله المفاجئ. ورغم بدء التحقيقات، ما زالت الحقيقة الكاملة غائبة، وتظل الأسئلة معلّقة حول إجراءات السلامة داخل البطولات المخصصة للأطفال. ويبقى الأمل أن تكشف الأيام المقبلة تفاصيل الحادث، وأن تضمن هذه المأساة عدم تكرارها مع غيره من المواهب الصغيرة.

