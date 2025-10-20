زيزو يشارك جمهوره صورا من تدريبات الأهلي

شارك نجم الاهلي أحمد سيد زيزو جمهوره صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهر زيزو من التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، مما حازت الصورة على إعجاب جماهير المارد الأحمر.

وكانت قد شهدت الساحة الرياضية تراشقا واتهامات بين أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي وإدارة نادي الزمالك حول الشكاوي المقدمة أمام لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

فيما كشف زيزو نجم النادي الأهلي تفاصيل أزمة نسبة الإعلانات التي تطالب بها إدارة نادي الزمالك فى الشكوي المنظورة أمام لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.

زيزو يكشف تفاصيل جديد بـ أزمة الزمالك

وفجر أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول شكواه في لجنة شئون اللاعبين ضد نادي الزمالك بشأن المستحقات المالية المتأخرة.قال أحمد سيد زيزو فى تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب :عقدى المبرم مع إدارة نادي الزمالك به بنود مكملة للعقد وليس مفسرة للعقد وتعتبر مثل العقد تماما.تابع زيزو نجم النادي الأهلي: البنود دى تعتبر حوافز حيث يفترض حصولى فى السنة الأولي وفقا للعقد المبرم مع إدارة نادي الزمالك بعيدا عن العقد 20 مليون جينه فى السنة الثانية 15 مليون جنية والسنة الثالثة 15 مليون جنية والأجمالي 50 مليون جنيه.أضاف نجم النادي الأهلي : كما يتضمن العقد المبرم بيني وبين نادي الزمالك نسبة المشاركة فى 15 مباراة علي مدار 3 سنوات بحيث أحصل على 3 ملايين و 300 الف جنيه عن العام الواحد ويكون الإجمالي 10 ملايين جنيه.واستطرد نجم النادي الأهلي : الإجمالي حتى الآن الحوافز مع نسبة المشاركة في مباريات نادي الزمالك 60 مليون جنية ويوجد حوافز أخرى خاصة بالسكن وبعض البنود الأخري حتى تصل اجمالي المبالغ المستحقة 82 مليون جنية.

