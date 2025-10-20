قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتهت بـ اعتذار| تفاصيل صادمة في أزمة عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة

عمر عصر
عمر عصر
يسري غازي

نشبت أزمة عنيفة بين عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة ونجل رئيس اتحاد اللعبة على هامش المشاركة ضمن منافسات بطولة إفريقيا.وما زاد من حدة الأزمة الاتهامات التي قام بتوجيهها عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة إلي رئيس اتحاد اللعبة بالتقصير فى أداء المهام تجاه منتخب فراعنة التنس في البطولات القارية والدولية.وتبادل عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة الإنتقادات مع رئيس اتحاد اللعبة وجري بعدها إحالة اللاعب للتحقيق رفقة نجل رئيس الاتحاد وانتهت بتقديم اللاعب اعتذارا عن الخلافات التي نشبت خلال الساعات الأخيرة.عمر عصر وأزمة الطبيب

 


عمر عصر: الموضوع شخصي بيني وبين محمود، وهيتحل عاجلًا أم آجلًا، لكن محمود ابن رئيس الاتحاد، ولما يبقى في خصومة، مينفعش يكون هو الخصم والحَكم في نفس الوقت.
 


تابع عمر عصر: أنا عايش في ألمانيا، ولعبت في كل الدول، بس الكلام ده ما بيحصلش غير عندنا. الاتحاد القديم كان رئيسه أخوه هو المدرب، والاتحاد الجديد رئيسه ابنه موجود في المنتخبواصل عمر عصر: يا إبراهيم، مفيش حته في العالم رئيس الاتحاد هو اللي بيختار اللعيبة، الدنيا كلها بتجيب مدرب وتديله صلاحيات كاملة، ويتحاسب على الصلاحيات دي.
 



وزاد عمر عصر: امبارح اتكلمت مع كابتن أشرف حلمي وقولتله جالي مزق النهاردة الكباتن المسؤلة عن اللعب قالولي إلعب واحنا اساسا مفيش معانا دكتور ولا مدرب لياقة.
 


وأكمل عمر عصر: النهاردة آخر يوم في البطولة وهنلاعب نيجيريا قبل نهائي والأمور كويسة جدا مع محمود أشرف ، بنقرأ الفاتحة مرضيش ييجي يقرأ معانا وقاعد حاطط رجل على رجل.
 


وأتم عمر عصر: تاني حاجة الفريق كله بيشجعني بحماس وهو حاطط رجل على رجل وماسك التليفون ومحدش بيكلمه وأنا بسلم على كل لاعب والجهاز و بمد ايدي اسلم عليه لقيته قام ومشي وانصدمت برد فعله ونزلت ألعب الماتش لقيته رجع وحاطط رجل على رجل قولتلهم مش هينفع نلعب كدا وبعدها قولت مش هلعب ده قليل الادب ومفيش مكان في العالم رئيس الاتحاد هو اللي بيختار لعيبة.

 


رئيس اتحاد تنس الطاولة يروي تفاصيل أزمة عمر عصر
 



قال أشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة عبر تصريحات تليفزيونية : محمود اللى حصل معاه المشكلة هو إبنى وهو غلطان لأنه رفض يسلم فالبداية على عمر وبردو عمر عصر لاعب كبير وبطل ومينفعش يقول اللى هو قاله والاتنين هيتحولوا للتحقيق بناءا على تقرير رئيس البعثة لما يرجعوا بأمر الله.
 


أضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة : مش مهم ابني قالى إيه ولكن أنا طلبت منه ميطلعش على المنصة وتسليم الجوائز علشان ميحصلش أي مشكلة تانى بينهم عشان كدا كفايا ولما يطلع قرار من لجنة التحقيق هطبقه على اللى غلطان فيهم واحنا.استطرد رئيس اتحاد تنس الطاولة : اللی لازم يعتذر هو ابنه محمود لانه أصغر من عمر عصر ولازم يعتذر له لانه هو قدوته في اللعبة.وقال رئيس اتحاد تنس الطاولة رداً على حديث عمر عصر بأن المنتخب يسافر بدون طبيب و مدرب أحمال: أنا ماسك الاتحاد من شهر 12 اللي فات واه معندناش دكتور ولا مدرب أحمال وعمر عصر مذكرش نقطة إن مكنش فيه أصلا ولا عمرها حصلت خلال 20 أو 30 سنة إن يكون في طبيب مع بعثة المنتخبعمر عصر يكذب رئيس اتحاد تنس الطاولة

 


قال عمر عصر لاعب منتخب مصر لـ تنس الطاولة عبر تصريحات تليفزيونية: 
كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي ويريد حماية ابنه فقط محمود أشرف تصنيفه المحلي 24 علي مصر ولكنه يتواجد في المنتخب مع أفضل 5 لاعبين فطبيعي أن يشعر بأنه في غير مكانه الطبيعي رئيس الاتحاد يريد إظهار أن أزمة ابنه معي فقط لكن الأزمة مع جميع لاعبي المنتخب.اعتذار عمر عصر
 


تقدم عمر عصر قائد منتخب مصر لتنس الطاولة باعتذار عن أزمة الفراعنة في بطولة أفريقيا الأخيرة بسبب الخلاف مع زملائه في المنتخب.
 


وقال عمر عصر في بيانه: “أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".
 


وأضاف عمر عصر : “وبصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا. وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دومًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر”.

عمر عصر اتحاد تنس الطاولة منتخب مصر لـ تنس الطاولة أشرف حلمي أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

ترشيحاتنا

دايهاتسو ميدجت

دايهاتسو تعيد "ميدجت" بتكنولوجيا كهربائية وحجم صغير

تقنية شيري الفائقة الهجينة

اختتام اختبار التحمل ‏العالمي لتقنية شيري الفائقة الهجينة (‏CSH‏)

هاتف أوبو Find X9s

يجمع بين الحجم الصغير والبطارية العملاقة ..أوبو تغزو الأسواق بهاتف Find X9s

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد