فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
رياضة

ناقد رياضي يهاجم عمر عصر لاعب تنس الطاولة

باسنتي ناجي

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير اللاعب عمر عصر نجم تنس الطاولة الاوليمبي.

وكتب عمرو الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فضايح تنس الطاولة دايما عنصر مشترك فيها عمر عصر 
‏حتي بعد الاولمبياد اسمه كان حاضر 
‏ودا مش معناه ان ابن رئيس الاتحاد لم يخطئ ويجب ان يحاسبو".

وتصدر اسم محمود أشرف حلمي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، واجهة الجدل في الأيام الأخيرة بعد الأزمة التي نشبت مع زميله عمر عصر خلال بطولة إفريقيا الأخيرة، لتتحول الواقعة إلى حديث الرأي العام الرياضي حول حدود النفوذ والعدالة داخل المنتخبات الوطنية.


محمود، نجل أشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة، يعد من اللاعبين الصاعدين في اللعبة، وشارك مؤخرًا ضمن بعثة المنتخب المصري بالبطولة الإفريقية، قبل أن تندلع أزمة في أعقاب تجاهله مصافحة عمر عصر، ما أثار علامات استفهام واسعة وتسبب في فتح تحقيق رسمي من جانب الاتحاد.

ورغم ما أثير حوله من جدل، إلا أن المقربين منه يؤكدون أنه لاعب موهوب يسعى لإثبات نفسه داخل الملعب بعيدًا عن صفة «ابن المسؤول»، وأنه يتحمل ضغوطًا مضاعفة بين الرغبة في تحقيق ذاته ومواجهة الانتقادات المتكررة.


وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن الواقعة الأخيرة ستخضع للتحقيق لضمان العدالة بين جميع اللاعبين دون استثناء، فيما يرى متابعون أن الأزمة أعادت تسليط الضوء على ضرورة الفصل بين المواقع الإدارية والاختيارات الفنية داخل المنتخبات.


ويطمح محمود إلى تجاوز هذه الأزمة ومواصلة مسيرته الرياضية، مؤكدًا عبر مقربين منه أنه يتعامل مع الانتقادات بهدوء ويسعى لتقديم أداء يثبت أن مكانه في المنتخب جاء بجهده لا باسمه.

عمر عصر الاهلي الزمالك

