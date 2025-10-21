خالد الغندور: توروب يتمسك برفض انضمام أمير عبد الحميد للجهاز الفني

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المدير الفني الدنماركي ياس توروب مازال متمسكًا بقراره بعدم انضمام أمير عبد الحميد، إلى الجهاز الفني الجديد في منصب المدرب المساعد لحراس المرمى، وذلك تحت قيادة المدرب كاي ستيفانسن.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن توروب يرى الاكتفاء بالجهاز الحالي دون إضافة عناصر جديدة في هذا التخصص، مفضلاً منح ستيفانسن كامل الصلاحيات في الإشراف على حراس المرمى داخل الفريق.

في المقابل، وافق توروب على استمرار محلل الأداء المصري أيمن محمد ضمن الطاقم الفني، بعدما أبدى إعجابه بعمله خلال الفترة الماضية.