أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
رياضة

إعلامي يهاجم وزارة الشباب والرياضة: أين خريجي مشروعات المواهب؟

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن بعد فوز منتخب المغرب للشباب ببطولة كأس العالم تحت سن الـ 20.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طالما نبحث عن التطوير، سؤال للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. أين المواهب والـ 1000 محترف الذين خرجوا من مشروعات المواهب التي أعلنت عنها وأقامتها الوزارة؟ وتم دعمها والصرف عليها بمبالغ كبيرة وتسويقها والمحصلة ، المنتخب المغربي للشباب أول العالم".

وفي هذا الإطار، أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزير الدكتور أشرف صبحي، تواصل مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للحديث عن المنتخبات الوطنية وبحث تطوير الكرة المصرية.

وقال الشاذلي، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «وزير الرياضة تواصل مع هاني أبو ريدة؛ من أجل تطوير المنتخبات الوطنية، وللوقوف على ما وصلت إليه أحوالها».

وأضاف قائلًا: «كان لدينا مدير فني على أعلى مستوى، وهو البرازيلي روجيرو ميكالي، وقدم مستويات رائعة في الأولمبياد، وانتصر على إسبانيا، وحقق المركز الرابع في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد».

وواصل الشاذلي: «كانت هناك نية لجعل هذا الجهاز الفني، مشروع للمنتخب الأولمبي حتى عام 2028، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وتم إقالة هذا الجهاز وعدم استمراره»، مضيفًا: «هذا الموضوع سيُثار خلال الاجتماع بين وزير الرياضة وهاني أبو ريدة والشركة المتحدة».

ومضى يقول: «وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع ميكالي، ولكن هناك إخفاق حصل من الأساس، وهناك تدخل حدث ورحل ميكالي عن تدريب المنتخب».

وأكد الشاذلي أن المنتخب الأولمبي على رأس الأولويات للدولة المصرية؛ من أجل تجهيز المنتخب من حيث الاستعدادات والمعسكرات التي يحتاجها في الفترة المقبلة.

