الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك اليوم كانت مميزة

عبد الله جورج
عبد الله جورج
حسن العمدة

أكد الدكتور عبد الله جورج، مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الجمعية العمومية التي عُقدت اليوم لمناقشة التصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لسنة 2025، جرت في أجواء هادئة ومنظمة.

وقال جورج في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا على قناة الزمالك: "الجمعية العمومية اليوم كانت مميزة، ومرت بشكل هادئ دون أي مشكلات، وهذا يعكس الوعي الكبير لدى أعضاء النادي وحرصهم على المصلحة العامة".

وعن وضع فريق الكرة، أشار إلى أن الزمالك يقدم أداءً مميزًا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

كما عبّر عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على المنافسة القارية هذا الموسم، حيث قال: "أرى أن الزمالك لديه فرصة كبيرة هذا العام لحصد لقب كأس الكونفدرالية، ونحن نسير في الطريق الصحيح نحو ذلك الهدف."

واختتم عبد الله جورج تصريحاته بدعوة جماهير الزمالك للالتفاف خلف الفريق ودعمه في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن التكاتف بين الإدارة والجماهير هو الطريق لتحقيق البطولات.

الدكتور عبد الله جورج عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك عبد الله جورج مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك

