مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
بعد العثور عليها بجوار جثة شقيقها.. وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة اللبيني
باستثمارات 7.5 مليون دولار .. رئيس الوزراء يفتتح مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية
فن وسينما وكتب .. ياسر جلال يقترح تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة
إقتصادية السويس: أصحبنا منصة خدمية متكاملة بـ 344مشروع
مبابي ضد يامال .. تشكيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لجلسة 15 ديسمبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025، جنايات المعادي، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش، لجلسة 15 ديسمبر للاطلاع.

محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي 

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش.

ووجه للمتهم الأول أيضا تهم حيازة أسلحة نارية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الخامس والسادس تهم مشاركة جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ووجه للمتهم الثاني تهم حيازة أسلحة نارية.

المعادي خلية داعش المعادي محاكمة جنايات المعادي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها

مجالس الإفتاء الاسبوعية بالمحافظات

دار الإفتاء تتناول في مجالسها بالمحافظات موضوع حفظ النفس وصيانتها في الشريعة الإسلامية

حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

الصدقة للميت

الأزهر: المتوفي ينتفع بالصدقة سواء كانت من ماله أو من مال الحي

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

