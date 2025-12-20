هالة صدقي: لدي القدرة على تحويل التراجيدي إلى كوميدي

تحدثت الفنانة هالة صدقي، عن كواليس أعمال فنية شهيرة لها مثل مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان، ومسلسل ونوس لـ يحيى الفخراني.

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد، إنها لم تتخيل نجاح شخصية صفصف في مسلسل جعفر العمدة، لافتة إلى أن المخرج محمد سامي، لديه رؤية للعمل تفاجئ الجميع بعد عرض العمل.

وأضافت هالة صدقي، أنها لديها القدرة في تحويل التراجيدي إلى كوميدي، ولكن مسلسل ونوس لـ يحيى الفخراني، لم يحتمل الكوميدي، وهي تحب المداعبة بطبعها فكانت تقول الأفيه في البروفة للتخلص منه وتستطيع تصوير المشهد.

أعمال هالة صدقي

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة هالة صدقي، عرض فيلم 7 Dogs التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز ومونيكا بيلوتشي بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وهالة صدقي وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح واخراج المخرجين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له ميزانية بلغا 40 مليون دولار.

أحدث أعمال هالة صدقي

كان أحدث أعمال هالة صدقي، هو مشاركتها في مسلسل اش اش، مع الفنانة مي عمر، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.