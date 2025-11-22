هاري كين يقترب من خلافة ليفاندوفسكي في برشلونة

تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة بهدف تدعيم الخط الأمامي للفريق، ليكون البديل المحتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي بداية من موسم 2026، في إطار خطة النادي لتجديد دماء الهجوم وضمان استمرارية القوة التهديفية.

قناعة داخل برشلونة بقدرات كين الشاملة

ووفقًا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن إدارة برشلونة ترى في هاري كين أكثر من مجرد مهاجم صريح، إذ يتميز بكونه لاعبًا متكاملًا قادرًا على صناعة اللعب وخلق الفرص إلى جانب قدرته العالية على هز الشباك. وترى الإدارة أن كين يمثل خيارًا مثاليًا لتحقيق نتائج سريعة، نظرًا لخبرته الكبيرة وحسه التهديفي الحاسم، وهو ما لا يتوافر في العديد من المهاجمين المتاحين في سوق الانتقالات حاليًا.

شرط رحيل ليفاندوفسكي لإتمام الصفقة

وأكدت الصحيفة أن إمكانية التعاقد مع هاري كين تبقى مرتبطة بموافقة الإدارة الرياضية للنادي، مع ضرورة رحيل روبرت ليفاندوفسكي أولاً، خاصة في ظل راتبه المرتفع الذي يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية برشلونة.

أرقام تهديفية مميزة لكين

ويواصل هاري كين تقديم مستويات لافتة مع بايرن ميونخ، حيث سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، متفوقًا على أسماء بارزة مثل إيرلينج هالاند صاحب الـ19 هدفًا مع مانشستر سيتي، وكيليان مبابي الذي أحرز 18 هدفًا بقميص ريال مدريد.

مسيرة حافلة بالأهداف

على مدار مشواره الاحترافي، نجح هاري كين في تسجيل 404 أهداف مع الأندية، منها 280 هدفًا خلال 435 مباراة مع توتنهام، و108 أهداف في 113 مباراة مع بايرن ميونخ، إضافة إلى 78 هدفًا خلال 112 مباراة مع منتخب إنجلترا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم خلال السنوات الأخيرة



